Strakonice - Obecní volby ve Strakonicích jsou neplatné, rozhodl soud. Došel k závěru, že vítězná Strakonická Veřejnost narušila předvolební kampaň. Podle stížnosti, kterou podal jeden z neúspěšných kandidátů do zastupitelstva Karel Jánský, byla v radničním zpravodaji i na výlepových plochách hnutí Strakonická Veřejnost zvýhodněno. Do nových voleb a ustavení nového zastupitelstva by měl město řídit dosavadní starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost) s radou, byť s omezenými pravomocemi. Vyjádření starosty ČTK zjišťuje.

Českobudějovický krajský soud dnes zveřejnil dvatřicetistránkové usnesení, v němž uvedl, že volby ve Strakonicích byly v rozporu se základními právy garantovanými Listinou základních práv a svobod a Ústavou České republiky, neboť byla potlačena svobodná soutěž politických subjektů. Strakonická veřejnost v říjnových volbách získala 51,1 procenta hlasů a v 21členném zastupitelstvu ji výsledek zajišťoval 16 mandátů.

"Beru to jako první signál toho, že někdo skutečně poukázal na to, že se ve Strakonicích už delší dobu postupuje protizákonně. Je to bohužel pouze špička ledovce. Těch protizákonných věcí je mnohem více," řekl ČTK Pavel Vondrys (Jihočeši 2012), jenž v minulém volebním období patřil jako opoziční zastupitel mezi největší kritiky vládnoucí Strakonické Veřejnosti.

Termín nových voleb určí ministerstvo vnitra. Politické subjekty se budou muset opět znovu registrovat na strakonickém městském úřadu.