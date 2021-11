Soud: Řidička, jež způsobila smrtelnou nehodu, mohla spáchat obecné ohrožení

Praha - Případ řidičky, která loni v červenci způsobila nehodu, při níž zemřel policista, by mohl být posouzen jako obecné ohrožení. Dnes o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 4. Případ předložil pražskému vrchnímu soudu, který rozhodne o tom, který soud je k projednání případu příslušný. Pokud by nadřízený soud souhlasil, musel by se případem zabývat Městský soud v Praze.

Jitka Rudovičová byla původně obžalována z usmrcení z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a z ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy by jí hrozilo maximálně osmileté vězení. Za obecné ohrožení se smrtelným následkem jí mohou soudy uložit až patnáctiletý trest.

Nehoda dvou osobních aut se stala loni 5. července kolem 19:00. Do služebního vozu moravskoslezských policistů, kteří se služebně vraceli z hlavního města, Rudovičová podle státního žalobce v ulici 5. května narazila zezadu. Při srážce zemřel jednatřicetiletý policista, jenž seděl na levém zadním sedadle. Další dva policisté - muž a žena - skončili s vážnými zraněními v nemocnici.

Podle obžaloby Rudovičová po nehodě nadýchala více než dvě promile, navíc při jízdě překročila povolenou rychlost. Na úseku, kde bylo povoleno jet rychlostí maximálně 80 kilometrů za hodinu, podle státního zástupce jela rychlostí zhruba 150 kilometrů za hodinu.

To, že by mohlo jít o obecné ohrožení, vyplynulo podle soudkyně Jany Petrákové ze znaleckého posudku, který předložil právní zástupce poškozených. Jak se nehoda stala, podle soudkyně odpovídá popisu obžaloby, ze znaleckého zkoumání však vyplynulo, že při jízdě Rudovičová zrychlila až na rychlost 200 kilometrů za hodinu. "Příčinou předmětné dopravní nehody byla technika jízdy paní obžalované ve spojení s velkou rychlostí vozidla a v kombinaci s její opilostí," konstatovala Petráková.

Obžalovaná podle ní při své jízdě ve vysoké rychlosti těsně minula 12 vozidel. "Z výpovědí svědků bylo naprosto zřejmé a patrné, že jízda paní obžalované byla maximálně riskantní a museli obžalované uhýbat," dodala Petráková. Připomněla také, že řidič policejního vozidla neměl šanci na vzniklou situaci nijak reagovat.

Rudovičová v březnu u soudu přiznala, že řídila opilá, i to, že nehodu způsobila. Nebyla ale schopná se vyjádřit k tomu, jestli souhlasí s právní kvalifikací skutku, a je tedy odpovědná za smrt policisty.

Dokazování u soudu se kromě dalšího soustředilo i na to, zda byl policista na zadním sedadle připoután. Petráková dnes řekla, že se nedá dojít k jednoznačnému závěru, že by policista byl či nebyl připoután. "Ze všech znaleckých posudků a úvah jednoznačně soud dochází k závěru, že ani u poškozených, ani u zemřelého, to, zda byly či nebyly použity bezpečností pásy, nemá příčinnou souvislost se vznikem jejich zranění v takovém rozsahu, jak bylo zadokumentováno," uvedla však soudkyně.

Rodina zemřelého a zranění policisté po Rudovičové požadují téměř tři miliony korun. Žena jim už část peněz uhradila, soudu řekla, že se poškozeným bude snažit podle svých možností vyjít vstříc. Policista, který při nehodě zemřel, byl in memoriam povýšen do hodnosti praporčíka.

Krajské či městské soudy jsou příslušné pro projednávání zejména trestných činů, za které hrozí minimálně pětileté vězení. Za obecné ohrožení, při němž pachatel způsobí těžkou újmu na zdraví nejméně dvou lidí či smrt, mohou soudy uložit trest od osmi do 15 let vězení.