Soud rehabilitoval nespravedlivě vězněného generála Milana Píku

Praha - Městský soud v Praze dnes rehabilitoval generála Milana Píku za jeho neoprávněné věznění komunistickým režimem koncem 40. let. Podle soudkyně je to jediná možná reakce na křivdy způsobené totalitním režimem. Podle komunistické obžaloby připravoval v roce 1948 únos z vězení svého otce, později popraveného generála Helidora Píky. Ve vazbě strávil Píka mladší čtvrt roku.

Soudkyně Helena Kutzlerová dospěla k závěru, že Píka byl vězněn bezdůvodně, a návrhu na rehabilitaci se proto rozhodla vyhovět. "Jedině pozitivním rozhodnutím může dojít ke společenské rehabilitaci inženýra Milana Píky, k náležité reakci demokratického státu na křivdy způsobené minulým totalitním režimem jeho úctyhodným občanům a k vyjádření jasného názoru na politické vykonstruované procesy z dob komunistického režimu," uvedla ve zdůvodnění.

Po smrti Milana Píky letos na jaře požádala o soudní rehabilitaci jeho dcera Dagmar Sedláčková. Na soudním líčení ji v nepřítomnosti zastupoval advokát Lubomír Müller, který se na případy lidí nespravedlivě perzekvovaných státem specializuje. Státní zástupce se ztotožnil s argumenty navrhovatelky, že Píkovo vzetí do vazby bylo nezákonné a že se na něj vztahuje zákon o soudních rehabilitacích.

Někdejší válečný veterán britského Královského vojenského letectva (RAF) Milan Píka byl v listopadu 1948 vzat do vazby a obžalován z přípravy únosu svého vězněného otce. V únoru 1949 jej soud pro nedostatek důkazů zprostil obžaloby a propustil na svobodu. Píka byl ale vyhozen ze studií práv i z armády a měl problémy s úřady. Odstěhoval se na Slovensko, kde 20. března 2019 zemřel.

V roce 1970 byl Milan Píka rehabilitován morálně a o 20 let později povýšen do hodnosti plukovníka. V roce 2014 jej slovenský prezident Ivan Gašparovič a český prezident Miloš Zeman současně povýšili do hodnosti brigádního generála. Byl tedy jediným generálem dvou armád - české a slovenské.

Jeho otec Heliodor Píka byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k trestu smrti. Se synem Milanem mohl strávit poslední noc před svou popravou 21. června 1949 v borské věznici. Milan poté dlouhá léta bojoval za rehabilitaci nejen svého otce, ale i dalších popravených či vězněných vlastenců a vojáků.

Na soudní líčení se dostavila Galina Vašová, dcera prokurátora Karla Vaše, který v roce 1949 poslal Heliodora Píku na šibenici. Uvedla, že přišla podpořit očištění Milana Píky. "Je to pocit povinnosti, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost," řekla před zahájením jednání žena, která se veřejně za činy svého otce omluvila. S Milanem Píkou se setkala krátce před jeho smrtí při natáčení dokumentárního filmu Křišťálový fantom.

Tvůrce snímku, historik Pavel Paleček, který byl na jednání rovněž přítomen, připomněl, že Vaš původně navrhoval trest smrti nejenom Heliodorovi, ale i Milanu Píkovi. "Do celé kauzy údajně vstoupil Klement Gottwald, který řekl, že nebudeme věšet děti oběšených," popsal Paleček důvody, proč byl Milan nakonec propuštěn na svobodu.