Soud propustil z vězení Cichého odsouzeného za obchod s drogami

Litoměřice - Okresní soud v Litoměřicích dnes podmíněně propustil z vězení Marcela Cichého, bývalého učitele z Ústecka odsouzeného za obchodování s drogami na mezinárodní úrovni. Ve vězení měl Cichý, jenž byl také zastupitelem Trmic na Ústecku, strávit pět let. Po uplynutí dvou třetin trestu požádal o propuštění.

Zkušební dobu určil soud na čtyři roky a stanovil nad Cichým dohled. Usnesení nabylo právní moci, všechny strany se vzdaly práva na odvolání.

"Není ani minuta, kdy bych nelitoval, co jsem svým jednání způsobil," řekl dnes Cichý u soudu. "Nikdy to nebudu opakovat," dodal. Soudce Vlastimil Nedvěd uvedl, že odsouzený byl při výkonu trestu několikrát kázeňsky odměněn, nikdy nebyl kázeňsky trestán, udržuje kontakt s rodinou, nemá žádný dluh a má zajištěné zaměstnání. Pracovat bude u stavební firmy trmického zastupitele Martina Bajgera. Společensky se za odsouzeného zaručil spolek Romano jasnica, s nímž Cichý v minulosti spolupracoval.

Státní zástupkyně Petra Zronková navrhla propuštění. Uvedla, že proto byly splněny podmínky, odsouzený svým chováním prokázal polepšení, byl kladně hodnocen a lze očekávat, že povede řádný život v budoucnu.

Ústecký krajský soud nejprve potrestal Cichého v roce 2016 dvouletým vězením s podmíněným odkladem na čtyři roky za přípravu prodeje marihuany na Slovensko. Cena za kilogram drogy měla být 100.000 korun. Vrchní soud rozsudek zrušil vrátil k novému projednání, krajský soud mu poté v roce 2017 uložil sedmiletý trest, který Vrchní soud v Praze následně snížil na pět let.

Prodej marihuany na Slovensko inicioval někdejší učitel na základní škole v Trmicích v závěru roku 2014. Na obchodu se podíleli i dva jeho bratranci.

Soud se v rozhodnutí opíral především o odposlechy a SMS zprávy mezi obžalovanými. Cichý se podle soudu dopustil přípravy, z obchodu ale sešlo mimo jiné kvůli špatné kvalitě drogy. Předání marihuany Slovákům nebylo podle soudu prokázáno.

Trojice mužů byla obžalovaná jako organizovaná skupina podle nejpřísnějšího odstavce trestního zákona a hrozilo jim až 18 let vězení. Soud ale právní kvalifikaci zmírnil. "Podle soudu nešlo o organizovanou skupinu, šlo o nahodilé setkání osob, které využily příležitosti, která se jim naskytla. To znamená, nešlo o nějaké plánované jednání skupiny, která by se zabývala pácháním takovéto trestné činnosti, šlo o ojedinělý exces," řekl při vynesení prvního rozsudku v roce 2016 předseda trestního senátu Jiří Bednář.