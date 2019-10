Praha - Soud projedná žádost o rehabilitaci generála Milana Píky kvůli jeho uvěznění komunistickým režimem na konci 40. let. Podle tehdejší obžaloby připravoval v roce 1948 únos z vězení svého otce, později popraveného generála Helidora Píky. Za mřížemi strávil Píka mladší čtvrt roku, soudní rehabilitace se ale nikdy nedočkal.

Někdejší válečný veterán britského Královského vojenského letectva (RAF) Milan Píka byl v listopadu 1948 vzat do vazby a obžalován z přípravy únosu svého vězněného otce. V únoru 1949 jej soud pro nedostatek důkazů zprostil obžaloby a propustil na svobodu. Píka byl ale vyhozen ze studií práv i z armády a měl problémy s úřady.

V roce 1970 byl Milan Píka morálně rehabilitován a o 20 let později povýšen do hodnosti plukovníka. V roce 2014 jej slovenský prezident Ivan Gašparovič a český prezident Miloš Zeman současně povýšili do hodnosti brigádního generála. Byl tedy jediným generálem dvou armád - české a slovenské.

Otec Heliodor Píka byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k trestu smrti. Se synem Milanem mohl strávit poslední noc před svou popravou 21. června 1949 v borské věznici. Milan poté dlouhá léta bojoval za rehabilitaci nejen svého otce, ale i dalších popravených či vězněných vlastenců a vojáků.

Milan Píka zemřel v Bratislavě 20. března 2019, o soudní rehabilitaci požádala jeho dcera Dagmar Sedláčková.