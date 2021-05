Soud projedná případ muže obviněného z vydírání premiéra Babiše

Praha - Obvodní soud pro Prahu 1 dnes projedná kauzu muže, který podle obžaloby vydíral premiéra Andreje Babiše (ANO). Obviněnému hrozí dva až osm let vězení. Soud ho vzal do vazby kvůli obavám, že by mohl opakovat trestnou činnost nebo utéct.

Babiš řekl koncem letošního února v televizním diskusním pořadu, že existuje člověk, který chce zastřelit jeho i jeho rodinu. Uvedl, že policisté ho o věci informovali počátkem ledna a následně střežili jeho dům. Premiérova manželka poté odcestovala do Dubaje a její snímky ze zahraničí se objevily na sociálních sítích. Babiš dal její cestu do souvislosti s výhrůžkami, podle něj se doma bála. Později doplnil, že mu obviněný muž zaslal omluvný dopis a že dotyčnému odpustil.

Soudkyně Pavla Hájková už dříve sdělila, že premiéra k hlavnímu líčení předvolávat nebude. Podle ní postačí přečtení jeho dřívější výpovědi.

Obviněný muž žil ve Španělsku, které ho do Česka předalo na základě evropského zatýkacího rozkazu. Podle španělského serveru NIUS žádal po Babišovi, aby do pěti dnů abdikoval.