Soud projedná případ mladíka, který si má odpykat 20 let za boje na Ukrajině

Praha - Pražský vrchní soud projedná odvolání Lukáše Nováčka, který si má odpykat 20 let vězení za to, že se účastnil bojů separatistů na východní Ukrajině. Muž z Karlovarska se podle nepravomocného rozsudku nechal vyškolit a vyzbrojit organizovanou zločineckou skupinou a poté se aktivně zapojil do vojenských úkolů.

Nováček přiznal, že se v červenci 2015 vypravil na Ukrajinu a pobýval tam půl roku v kasárnách separatistů. Odmítl ale, že by se s nimi účastnil bojových operací. Podle jeho verze do Doněcka přijel za dívkou Natašou, se kterou se seznámil přes internet. Její známí mu podle něj nabídli místo u doněcké armády, on ale přistoupil jen na práci civilního zaměstnance, aby si vydělal peníze. Tvrdí, že pracoval v kuchyni. V lednu 2016 přejel do Moskvy, na české ambasádě požádal o vydání pasu a odcestoval zpět do Česka.

Podle obžaloby však mladík ve skutečnosti působil v rozvědce, ve strážní službě i jako hlídka a bojoval s ukrajinskými jednotkami, které bránily svrchovanost a územní celistvost své země. Za teroristický útok ve prospěch zločinecké skupiny mu hrozilo až 26 let a 8 měsíců vězení. Dvacetiletý trest pro něj navrhl státní zástupce. Nováčkův obhájce žádá zproštění obžaloby, případně to, aby soud skutek kvalifikoval jako službu v cizích ozbrojených silách, na kterou dopadá nižší sazba.