Soud projedná odvolání ženy viněné z vraždy dcery a pokusu o vraždu syna

Praha - Pražský vrchní soud se dnes bude zabývat případem ženy, která podle obžaloby zabila tříletou dceru a pokusila se zavraždit i pětiletého syna. Podle nepravomocného rozsudku si má matka z Karlových Varů odpykat výjimečný dvaadvacetiletý trest. Žena se k útoku přiznala, odmítla ale úkladný motiv. Proti verdiktu se odvolala.

Osmadvacetiletá žena podle soudu loni pobodala kuchyňským nožem s dvaceticentimetrovou čepelí nejdříve svého syna a pak zabila svou dceru. Chlapec její útok přežil. Státní zástupce pro ženu navrhoval trest 22 let vězení. Obhájce, který zpochybnil plnou příčetnost obžalované, navrhl, aby byla případně potrestaná pouze za zabití, a to mimořádně sníženým trestem v délce tří až pěti let.

Tragédie se stala loni v dubnu v bytě na jednom z karlovarských sídlišť, kde obžalovaná žila od ledna s partnerem a třemi malými dětmi. Právě v ten den se měla žena s rodinou kvůli neplacení nájmu z bytu vystěhovat, zaznělo u soudu. Její partner vypověděl, že o tom nic nevěděl. Těsně před tím, než si majitelé bytu přišli pro klíče, žena podle soudu v ložnici bytu zasadila synovi nejméně pět bodných ran a pak své dceři nejméně devět bodných ran. Rány směřovala výhradně na krky dětí. Dívka na místě zemřela, vážně zraněný chlapec přežil. Třetí dítě, šestitýdenního chlapce, žena nezranila.

Obžalovaná se k útoku přiznala, odmítla ale úkladný motiv. Uvedla, že děti milovala. Kvůli dluhům a obtížné finanční situaci rodiny zatížené insolvencí byla podle svého vyjádření ve velkém stresu a neuměla situaci řešit. Obávala se prý, že s dětmi nebude mít kam jít, nebude pro ně mít zajištění.