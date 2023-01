Soud projedná odvolání řidičky proti třináctiletému trestu za smrt policisty

Praha - Odvolací soud bude dnes projednávat případ řidičky Jitky Rudovičové, která podle obžaloby způsobila nehodu, při níž zemřel policista a další dva se zranili. Prvoinstanční trestní senát uložil ženě třináctiletý trest vězení, uznal ji vinnou z trestného činu obecné ohrožení. Žena v minulosti přiznala, že řídila opilá, většinu dění si ale údajně nepamatuje. Proti verdiktu se odvolala.

Rudovičová se v červenci 2020 posadila za volant svého mercedesu poté, co se opila po hádce s manželem. Nejprve na Vyšehradě narazila do jednoho ze zaparkovaných vozů. Poté vyjela na ulici 5. května a v rychlosti přes 150 kilometrů za hodinu těsně minula několik vozidel. Nakonec zezadu narazila do služebního vozu moravskoslezských policistů, kteří se z hlavního města vraceli domů.

Při srážce zemřel jednatřicetiletý policista, jenž seděl na zadním sedadle. Další dva členové posádky - muž a žena - skončili v nemocnici. Rudovičová po nehodě nadýchala přes dvě promile. V jejím těle byly podle znalců také stopové zbytky kokainu.

Státní zastupitelství původně Rudovičovou obžalovalo z usmrcení z nedbalosti, z nedbalostního těžkého ublížení na zdraví a z ohrožení pod vlivem návykové látky, za což by jí hrozilo maximálně osmileté vězení. Obvodní soud ale dospěl na základě znaleckého posudku k závěru, že by ženino počínání mohlo být kvalifikováno přísněji - jako obecné ohrožení se sazbou osm až 15 let. Proto kauzu převzal městský soud.