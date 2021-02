Soud projedná kauzu muže viněného z boje za Islámský stát

Praha - Pražský městský soud dnes začne projednávat případ Iráčana, který v Česku čelí obžalobě za to, že odjel bojovat za teroristickou organizaci Islámský stát. Muž je stíhaný jako uprchlý. Státní zástupce tvrdí, že Vátik Muhammad Júsif Sammarraí se v Iráku zapojil do bojové akce i propagandistické činnosti IS. Za teroristický útok a za účast na teroristické skupině muži hrozí 12 až 20 let vězení a případně i propadnutí majetku.

Rodák z Bagdádu, který měl v Česku trvalý pobyt, odcestoval v lednu 2015 z pražského Letiště Václava Havla do Istanbulu. Z Turecka se dostal na území severního Iráku, které tehdy ovládal IS. V dubnu 2015 se pak podle obžaloby zúčastnil bojové ofenzivy k hlavní irácké ropné rafinérii v Bajdží, a to "se záměrem způsobit protivníkům Islámského státu zranění či smrt".

Státní zástupce dále uvedl, že muž útočil proti irácké armádě i koaličním jednotkám a byl zraněn při náletu americké řízené rakety. Později se v Mosulu údajně podílel na propagandě teroristické organizace na pozici učitele, v oddělení leteckého fotografování, v oddělení denních tiskových zpráv a v oddělení záležitostí mudžahedínů.