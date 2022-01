Soud projedná kárnou žalobu na soudkyni, která rozhodovala o Janouškovi

Brno - Kárný senát Nejvyššího správního soudu dnes začne projednávat žalobu na brněnskou soudkyni Jaroslavu Bartošovou. Opakovaně prodloužila podnikateli Romanu Janouškovi přerušení trestu, ačkoliv panovaly pochybnosti o tom, zda jeho zdravotní stav skutečně neumožňuje pobyt ve vězení. Bývalá ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) navrhla snížit Bartošové dočasně plat.

Janoušek si odpykává 4,5 roku vězení za to, že v Praze autem v opilosti srazil ženu. Do věznice se vrátil loni v létě. Předtím měl trest opakovaně přerušený, a to na základě lékařských posudků, podle nichž u Janouška existuje po operaci hlavy riziko těžkého poranění mozku a potřebuje dohled.

V létě 2019 nechal pražský vrchní soud Janouška sledovat a zjistil, že muž chodí bez doporučeného doprovodu na plovárnu, že si vyjel v horku na kole nebo že navštívil galerii. Server Seznam Zprávy také loni zveřejnil fotografie z přelomu let 2019 a 2020, na nichž se Janoušek bez hole pohybuje v Alpách.

Soudkyně Bartošová z Krajského soudu v Brně podle kárné žaloby prodlužovala Janouškovo přerušení trestu, aniž do svého rozhodování promítla například právě skutečnosti zjištěné pražským vrchním soudem. Podle ministerstva spravedlnosti postupovala v rozporu se zjištěným skutkovým stavem i trestním řádem. Do vězení se Janoušek vrátil po zásahu Vrchního soudu v Olomouci, podle kterého podnikatelův zdravotní stav nebrání jeho pobytu ve vězení.

Kárný senát by se dnes měl zabývat také žalobou na třebíčského soudce Jaroslava Krátkého. Podle nadřízených se dopustil průtahů ve 122 trestních řízeních. Hrozí mu odvolání z funkce.