Soud prohlásil konkurz na majetek pořadatele demonstrací Vrabela

České Budějovice - Krajský soud v Českých Budějovicích prohlásil konkurz na majetek pořadatele protivládních demonstrací Ladislava Vrabela. Podle soudu se nesnažil co nejvíc uspokojit své věřitele, naopak napomohl vyvést část peněz, které insolvenční správce zahrnul do majetkové podstaty. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Krajský soud v Českých Budějovicích zrušil již v lednu Vrabelovo oddlužení. Vrabel považuje soud za politický proces. Vrabel dluží 2,7 milionu Kč, za 17 měsíců oddlužení splatil 14.500 Kč, 0,5 procenta z dlužné sumy. Při oddlužení má splatit 30 procent dluhu.

"Ladislav Vrabel neplnil řádně své povinnosti a podáním návrhu na povolení oddlužení sledoval nepoctivý záměr namísto snahy po plném uspokojení pohledávek svých věřitelů. Napomohl svévolně 'odklonit' (v rámci deklarované 'pomoci' své manželce) prostředky, které byly insolvenčním správcem řádně sepsány do majetkové podstaty, z jejího účtu mimo sféru vlivu insolvenčního správce," uvedl v odůvodnění soudce Zdeněk Strnad.

Vrabelova schopnost zorganizovat demonstrace svědčí podle soudce o tom, že svůj "abnormální potenciál" nevyužívá v souladu s pravidly oddlužení v zájmu věřitelů. "Pravidla oddlužení nefungují jako švédský stůl, jak se mnozí včetně dlužníka mylně domnívají. Není možné vybírat si jen preferované delikatesy (rozuměj přívětivé povinnosti či vytoužené benefity – jako zejména osvobození od placení zbytku dluhů), ty 'vyzobávat' a zbytek pokrmů (nepříjemné povinnosti jako úsilí vynaložené pro své věřitele či přiměřená výdělečná činnost) ponechávat okorané na stole," uvedl soudce.

Krajský soud zrušil v lednu Vrabelovo oddlužení. Podle soudu Vrabel nedělal maximum, aby uspokojil věřitele. Stejný názor má i insolvenční správce Martin Koubek. Vrabel si teď nemůže dalších pět let podat znovu insolvenční návrh. Z přehledu pohledávek vyplývá, že Vrabel dluží přes 435.000 Kč Nadaci Karla Janečka nebo přes 336.000 Kč pivovarské skupině Heineken. K některým dluhům Vrabel řekl, že jde o podvody vůči němu.

Vrabel žádal soud, aby Koubka zprostil funkce. Soud odmítl, Vrabel se odvolal. Strnad v lednu uvedl, že správce plní své povinnosti pečlivě. "O tom ostatně svědčí i jeho zjištění ohledně čtyř kusů investičních zlatých slitků doplněných do majetkové podstaty dlužníka s tím, že dlužník byl vyzván k jejich předání," uvedl Strnad. Na účtu majetkové podstaty bylo v lednu 103.239 Kč.

"Představa dlužníka, že ze svého způsobu života nesleví spoléhaje přitom na finanční podporu své manželky a že starost o své dluhy přenechá insolvenčnímu správci, odporuje nejen obecně přijímané morálce, o které dlužník tak často a květnatě hovoří, ale též účelu, cílům a smyslu oddlužení," uvedl Strnad.

Jiný soud se bude zabývat podezřením, že Vrabel šířil poplašné zprávy kvůli výrokům o jaderném útoku. Vrabel loni v listopadu zveřejnil video, ve kterém uvedl, že česká vláda chce ze stíhaček zaútočit na Ruskou federaci jadernými zbraněmi. Vrabel ale obvinění, že šířil poplašnou zprávu, odmítl. Uvedl, že jen spekuloval o krocích vlády.

Vrabel zorganizoval loni 17. listopadu pochod k budově České televize (ČT) v Praze na Kavčích horách, požadoval, aby mohl v televizi vystoupit s projevem. Televize to už předtím odmítla. Na demonstraci zaznívala vedle kritiky obsahu zpravodajství ČT i kritika vlády. Vrabel organizoval protivládní protesty i dřív, na demonstraci 28. října se podle odhadů policie sešlo několik desítek tisíc lidí. Vrabelův advokát Radek Suchý už dřív uvedl, že Vrabel nikdy nepoužil pro sebe nic z peněz poslaných na demonstrace.