Soud prohlásil konkurz na majetek EMTC podnikatele Bárty

Praha - Městský soud v Praze prohlásil konkurz na majetek skupiny EMTC - Czech podnikatele Tomáše Bárty. Do insolvenčního řízení se přihlásilo 854 věřitelů, jejich pohledávky činí téměř 1,8 miliardy korun. Vyplývá to z informací zveřejněných v insolvenčním rejstříku. Prohlášením konkurzu přechází oprávnění nakládat s majetkem skupiny plně do rukou insolvenčního správce Jaroslava Brože.

Brož již dříve k úpadku společnosti uvedl, že "o reorganizaci dlužníka nelze vůbec uvažovat". Společnost je podle něj nefunkční, nemá žádné zaměstnance a nevykazuje žádnou činnost, která by generovala jakékoliv tržby. Skupina již není ani v reálném provozu.

"S postupem jsem souhlasil, neboť od chvíle, kdy nám bylo soudem zrušeno moratorium, pro které jsme získali více než 350 souhlasů majitelů dluhopisů, bylo jasné, že reorganizace společnosti není reálná," řekl ČTK Bárta.

Rozhodnutí soudu předcházelo přezkumné jednání. Zde byl shrnut dosavadní průběhu insolvenčního řízení, do kterého se přihlásilo 854 věřitelů. Jejich pohledávky činí 1,795 miliardy korun. Podstatnou část z nich tvoří investoři do dluhopisů, které EMTC vydávala. Šance na jejich vypořádání je ale podle Brože zcela mizivá.

Z přihlášených pohledávek je podle Bárty 750 milionů korun v pohledávkách Petra Bujnocha či jím ovládaných společností, Bárta tyto pohledávky popřel. Dále popřel 210 milionů korun u pohledávek společnosti Bohemia Energy. "Po odečtení těchto dvou subjektů zbývá za 750 milionů Kč pohledávek majitelů dluhopisů, které jsem v naprosté většině uznal, neboť je považuji za oprávněné," podotkl.

Peníze na účtech a v pokladně společnosti EMTC - Czech jsou podle soupisu majetkové podstaty, který provedl insolvenční správce, asi dva miliony korun. Výuková aplikace Lipa learning, na kterou Bárta lákal dluhopisové investory, je zahrnuta do insolvenčního řízení společnosti Lipa Learning, která je také v úpadku.

Bárta uvedl, že bude poskytovat maximální součinnost správci jak při prodeji projektu Lipa, tak v soudním sporu se společností Bohemia Energy entity, kde obhajuje desetinový podíl v této společnosti a nároky s tím spojené.

V konkurzu skončily nedávno i další firmy ze skupiny EMTC podnikatele Bárty. Jde o společnosti EMTC - Real Estate, EMTC - Business, EMTC - Servis, Personal One či zmiňovaná Lipa Learning. Sám Bárta, který čelí insolvenčnímu řízení také na vlastní osobu, požádal v srpnu 2020 insolvenční soud, aby jeho úpadek řešil konkurzem.