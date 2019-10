Praha - Dvojice bratrů z Nizozemska, která loni zbila číšníka v centru Prahy, si ani dnes nevyslechla pravomocný rozsudek. Pražskému vrchnímu soudu se totiž z dnešního zasedání omluvili oba předvolaní znalci, kteří měli vyjasnit způsob vzniku číšníkova zranění. Soud tak bratrům pouze prodloužil českou vazbu, s čímž oba souhlasili. Odvolací zasedání bude pokračovat 15. října.

Před soudem dnes měli znovu vypovídat znalci z oboru soudního lékařství Ivan Procházka a Jiří Hladík. Při srpnovém zasedání se totiž neshodli na tom, jakým způsobem číšník utrpěl zranění hlavy a zda si zranění nemohl přivodit pádem na zem. Právě to totiž tvrdí obhajoba Nahviových.

Video: Soud prodloužil bratrům z Nizozemska vazbu, rozsudek opět nepadl

01.10.2019, 11:00, autor: ČTK/Hynek Beran, zdroj: ČTK

Procházka se z dnešního jednání omluvil s předstihem kvůli dovolené a zaslal soudu doplněk svého posudku. Hladíkova omluva - bez doplňku posudku - dorazila v pondělí s tím, že lékař má v termínu zasedání přednášku pro policisty. Předseda odvolacího senátu Martin Zelenka uvedl, že se to dověděl dnes ráno, když se sám vrátil z dovolené.

Zelenka tak dnes jen přečetl nový posudek týkající se CT zobrazovací metody, který v září vypracoval lékař Jiří Neubauer. Podle obhajoby tato expertiza podporuje Hladíkovo stanovisko, že zlomenina lebky nemohla vzniknout úderem zvenčí.

Devětadvacetiletý Armin a o tři roky starší Aräsh přicestovali v dubnu 2018 do české metropole s dalšími přáteli na rozlučku se svobodou. Na zahrádce restaurace u obchodního centra Quadrio se skupina dostala do sporu s obsluhou, protože si do podniku přinesla vlastní alkohol a odmítala odejít. Z následné bitky vyšel nejhůře číšník, který přispěchal na pomoc manažerovi restaurace. Po útoku zůstal ležet v bezvědomí s komplikovanými zlomeninami lebky a s krvácením do mozku.

Městský soud bratrům letos v dubnu nepravomocně uložil šest a pět let vězení za těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. Státní zástupkyně chce pro oba muže přísnější, alespoň desetileté tresty a vyhoštění z Česka na neurčitou dobu. Skutek požaduje kvalifikovat jako pokus o vraždu.