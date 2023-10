Soud pravomocně potrestal plzeňskou soudkyni Vodičkovou za podplácení

Praha - Plzeňská soudkyně Eva Sofia Vodičková podplatila v době koronavirové pandemie jinou ženu, aby za ni podstoupila PCR test. Vinu soudkyně i uložený peněžitý trest ve výši 200.000 korun dnes pravomocně potvrdil odvolací soud. Zákon o soudech a soudcích stanoví, že po pravomocném odsouzení soudce za úmyslný trestný čin funkce tohoto soudce zaniká.

Vodičková chtěla podle verdiktu získat potvrzení o prodělání covidu, které by jí zajistilo cestovatelské, sociální a jiné výhody, aniž by se proti nemoci musela nechat očkovat. Přijala nabídku spoluobžalované Lucie Enzmannové, že test podstoupí plzeňská taxikářka Monika Ulrichová, která v té době covid prodělala.

Soudkyně si nechala od své praktické lékařky vystavit žádanku na provedení PCR testu a předala Ulrichové přes Enzmannovou svou kartičku pojištěnce. Ulrichová pak v době, kdy správně měla být v izolaci, podstoupila v Plzni test jménem Vodičkové. Test jí ale vyšel negativně, takže k předání slíbených 3000 korun nakonec nedošlo.

Soudkyně Vodičková vedla od listopadu 2021 jako pověřená místopředsedkyně úsek insolvenčního soudnictví Krajského soudu v Plzni. Po zahájení jejího trestního stíhání ji loni ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) dočasně zprostil výkonu soudcovské funkce. Za podplácení jí hrozil až dvouletý trest. Vinu odmítala. V odvolání argumentovala tím, že certifikát o prodělání covidu nepotřebovala, protože pandemický stav ji nijak neomezoval. Dokládala to četnými zájezdy do zahraničí, které v dané době absolvovala. Namítala také, že i kdyby se skutek stal, nebylo by možné jej kvalifikovat jako podplácení, které zákon vztahuje k obstarání věcí veřejného zájmu.

Enzmannové dnes soud uložil roční podmínku s dvouletou zkušební dobou. Její sestřenici Ulrichovou pak potrestal nejpřísnější, tedy tříletou podmínkou s pětiletou zkušební dobou a dohledem probačního úředníka. Uznal ji totiž vinnou také z přípravy těžkého ublížení na zdraví. Žena se podle verdiktu domluvila se svou družkou, že pošlou plzeňského recidivistu Jana Hanka na biologického otce družčina dítěte, a to kvůli sporu o nezletilého syna. Ulrichová podle obžaloby slíbila Hankovi 30.000 korun, když muže vážně zraní tak, aby o svého syna nemohl pečovat. Hanko se za mužem nechal Ulrichovou odvézt, o plánu mu řekl, zbil ho jen naoko a pak ho donutil zaplatit mu za to 7000 korun.

Ulrichová a její partnerka byly obžalované také z šíření nakažlivé nemoci. Obžaloba je vinila z toho, že v době, kdy měly kvůli nakažení covidem pobývat v izolaci, chodily nakupovat. Ulrichová navíc vozila své zákazníky, druhá žena zase cestovala vlakem a s rouškou staženou pod nosem jezdila metrem. Odvolací soud ale dospěl k závěru, že tyto skutky nebyly trestným činem.