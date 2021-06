Soud povolil reorganizaci zadlužených ČSA, plán mají sestavit Smartwings

Praha - Městský soud v Praze povolil v rámci insolvenčního řízení reorganizaci zadlužené letecké společnosti ČSA. Reorganizační plán by zhruba do čtyř měsíců měla sestavit mateřská firma Smartwings. Vyplývá to z usnesení soudu uveřejněného v insolvenčním rejstříku. Na reorganizaci ČSA se při pondělním jednání shodli také věřitelé společnosti.

ČSA jsou v úpadku od března, jejich provoz ale nadále pokračuje. Firma deklarovala plán na reorganizaci s cílem své záchrany. Insolvenční soud v pondělí uznal pohledávky věřitelů vůči ČSA za více než 821 milionů korun, nejde však o konečnou částku. Většina z nich je v současnosti vedena jako nezajištěné. ČSA ve vlastním návrhu na insolvenci uváděla dluhy za 1,8 miliardy korun.

Smartwings, které by nyní do 120 dnů měly plán sestavit, o povolení k reorganizaci své dceřiné firmy už dříve žádaly. Soud tak nyní jejich žádost a dohodu věřitelů stvrdil. Zároveň pověřil firmu Grant Thornton Appraisal services, aby do dvou měsíců vytvořila znalecký posudek k ocenění majetkové podstaty dlužníka. Roli insolvenčního správce vykonává od března karvinská firma Inskol, kterou v řízení zastupuje Michael Šefčík.

ČSA zasáhly dopady epidemie koronaviru, během krize dopravce musel zrušit velké množství spojů. Kvůli ztrátám už během loňského roku propustil kolem 300 pracovníků. V únoru firma oznámila úřadu práce záměr propustit až všech 430 zaměstnanců. ČSA v této souvislosti upozornily na to, že jde o jeden z kroků v připravované reorganizaci, a záměr tak nemusí znamenat propuštění všech.

Také Smartwings se kvůli koronavirové krizi a rušení letů ocitly v ekonomických problémech. Společnost čerpá úvěr od čtyř bank za dvě miliardy korun. Celkově financování dopravce přesáhne sedm miliard korun, další peníze by měli zajistit čeští akcionáři, podpora leasingových firem a restrukturalizace.