Soud potvrdil trojici 9 až 11 let za velkokapacitní výrobu drog

Olomouc - Olomoucký vrchní soud dnes potvrdil třem mužům tresty devět až 11 let vězení za velkokapacitní výrobu pervitinu. Drogy podle rozsudku vyráběli v Kyjově na Hodonínsku, kde měli umístěnu chemickou laboratoř. Policie tehdy při zásahu našla v domě několik set kilogramů chemikálií potřebných k výrobě pervitinu, ale také potenciálně výbušné látky, na místě zasahovali pyrotechnici. Případ čtvrtého obžalovaného, Jana Moravanského, soud vyloučil kvůli jeho neúčasti k samostatnému projednání.

Fotogalerie

"Potvrdili jsme rozsudek soudu prvního stupněi. Podle nás bylo jednoznačně prokázáno, a to jak z přímých, tak nepřímých důkazů, že obžalovaní vybudovali velkokapacitní výrobnu metamfetaminu, kterého vyrobili ve velkém rozsahu a nadále poté distribuovali," řekl dnes ČTK mluvčí soudu Stanislav Cik. Mužům hrozila sazba osm až 12 let. "Máme za to, že tresty uložené ve výměře od devíti do 11 let jsou přiměřené," doplnil mluvčí.

Velkokapacitní chemickou laboratoř pro výrobu drog podle obžaloby ve svém domě vybudoval František Matura známý jako "Chemik", pervitin podle obžaloby vyráběl v blíže nezjištěné době od 2006 do 2019. Matura dostal 11 let. Kromě nedovolené výroby a prodeje drog byl odsouzen i za obecné ohrožení z nedbalosti, neboť přechovával velké množství nebezpečných látek a směsí, které skladoval nevhodným způsobem. Podle žalobce byly některé obaly porušené a chemické látky mohly zapříčinit výbuch, nemovitost se přitom nacházela u vlakového nádraží. Muž byl souzen i za nedovoleného ozbrojování, v domě se našla dlouhá zbraň s tlumičem, ale také trinitrotoluen (TNT) a dělostřelecký granát.

S výrobou a prodejem drog a také údržbou laboratoře muži podle obžaloby pomáhali Radek Zicha a Miroslav Maňák. Zichovi soud potvrdil deset let vězení a Maňákovi devítiletý trest. Z nedovoleného přechovávání a prodeje drog čelí obžalobě i Jan Moravanský, kterého krajský soud původně potrestal desetiletým trestem. Pátým souzeným v případu byl Marian Prášek. Krajský sod jej potrestal tříletým trestem s podmíněným odkladem na pět let, jeho trest byl již pravomocný, nikdo se proti němu neodvolal.

V objektech v Komenského ulici policisté zasahovali ve druhé polovině dubna 2019. Našli několik set kilogramů chemikálií potřebných k výrobě pervitinu i potenciálně výbušné látky. Třaskaviny pyrotechnici zlikvidovali na louce za městem. Na místě ale byly další nebezpečné látky, proto na místo policie přivolala hasiče a firmu specializovanou pro nakládání s nebezpečnými odpady. Dva z pěti lidí poté skončili ve vazbě.

Matura s Maňákem jsou kromě tohoto případu souzeni od února letošního roku také v případu šest let staré vraždy, která se stala na Hodonínsku. Muži podle obžaloby pálili mladíka rozžhavenou tyčí a dusili jej pytlem, tělo poté zakopali v lese. Oba vinu popřeli.