Olomouc - Za podvod s nezákonně udělenou licencí solární elektrárně Mrlínek na Kroměřížsku si její majitel Filip Šlezar definitivně odpyká ve vězení 5,5 let, o dva roky méně stráví ve vězení Jiří Havlíček, jednatel firmy, která elektrárnu provozovala. Rozhodl o tom olomoucký vrchní soud. Zamítl tak odvolání obžalovaných. Soud také potvrdil výši podmíněných trestů dvěma elektrotechnikům, Radku Jarošovi a Jiřímu Provazníkovi. Elektrárně byla nezákonně udělena v prosinci 2010 licence pro provoz, čímž její majitel získal výhodné výkupní ceny energie.

"Odvolání obžalovaného Šlezara, Havlíčka a Jaroše jsme jako nedůvodné zamítli. U obžalovaného Provazníka jsme jeho odvolání shledali částečně důvodným a to tak, že jsme v novém rozhodnutí vypustili trest zákazu činnosti k jeho osobě. Rozsudek prvního stupně máme za zcela správný, z těchto důvodu byla odvolání obžalovaných zamítnuta," řekl ČTK mluvčí soudu Stanislav Cik.

Šlezarovi soudy uložily také peněžitý trest půl milionu korun a trest zákazu činnosti na pět let. Havlíček musí zaplatit navíc 100.000 korun a zákaz činnosti dostal na tři roky. Elektrotechnika Radka Jaroše, jenž údajně vystavil lživou revizní zprávu o tom, že elektrárna je hotová, soud potrestal třemi roky vězení podmíněně odloženými na pět let a dostal pětiletý zákaz činnosti. Stejný trest dostal i elektrotechnik Jiří Provazník, který podle spisu o podvodu věděl. Zákaz činnosti revizního technika mu však vrchní soud neuložil s tím, že není zákonný.

Podle spisu nebyly v roce 2010 pro vydání licence splněny zákonné podmínky a její majitel protiprávně získal výhodné výkupní ceny energie. Podle obžaloby by za 20 let provozu elektrárny nezákonně vydělal 300 milionů. Státní zástupce Michal Galát tvrdil, že elektrorozvodny nebyly do konce roku 2010 v zařízení zapojeny, chyběla prý část kabeláže. Podle krajského soudu z dokazování vyplynulo, že revizní technik před vyhotovením zprávy o nízkonapěťové části elektrárny areál nenavštívil a neprohlédl. Obžalovaní vinu popírali.

Krajský soud v případu vynesl rozsudek čtyřikrát, případem se zabýval od ledna 2013. Napoprvé čtveřici uznal vinnou v roce 2014, v případě Šlezara, Havlíčka a Jaroše tehdy udělil tresty vězení, Provazník odešel s podmínkou. V roce 2015 a 2016 muže viny soud zprostil. Všechny tři rozsudky ale Vrchní soud v Olomouci zrušil. Počtvrté krajský soud vydal rozhodnutí o vině loni v červnu. Dnešním pravomocným rozhodnutím odvolacího soudu je tak kauza uzavřena. Fotovoltaické elektrárně v Mrlínku na Kroměřížsku byla nakonec licence soudy odebrána.

Výkupní cena za energii dodanou ze solárních elektráren do veřejné sítě byla do konce roku 2010 velmi příznivá, protože stát tak chtěl podpořit výrobu ekologické energie. K 1. lednu 2011 se ale snížila asi o polovinu. Některé elektrárny dostaly od Energetického regulačního úřadu (ERÚ) licenci pro zahájení provozu doslova v posledních hodinách roku 2010. Později se ukázalo, že mnohdy nesplňovaly podmínky pro to, aby byly ještě do ledna 2011 spuštěny. Soudy tak kvůli podvodům řešily řadu případů.