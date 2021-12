Soud potvrdil podnikateli sedmiletý trest za podvedení fotbalistů

Praha - Podnikatel Čeněk Pazderka si odpyká sedm let ve vězení mimo jiné za to, že podvedl někdejší fotbalové reprezentanty Davida Limberského a Vladimíra Daridu při obchodech s auty. Souhrnný trest mu dnes pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Součástí verdiktu je i to, že Pazderka musí nahradit Limberskému škodu 5,4 milionu s úroky a Daridovi 800.000 korun.

"Zmocňoval se cizích finančních prostředků, ať šlo o přítele, jehož důvěřivosti zneužil, nebo o obchodního partnera, nebo o osobu, která mu byla doporučena k obchodu,“ shrnula Pazderkovo počínání předsedkyně odvolacího senátu Lenka Konopová. V souvislosti s fotbalisty uznaly soudy podnikatele vinným jak ze dvou podvodů, tak ze dvou zpronevěr.

Zmíněným zneužitým přítelem byl právě tehdejší hráč prvoligové Viktorie Plzeň Limberský, který kvůli tomu na Pazderku podal trestní oznámení. Podle své dřívější výpovědi vnímal podnikatele jako kamaráda a věřil mu.

Pazderka z Limberského v letech 2014 až 2016 postupně vylákal miliony a tvrdil mu, že peníze použije na nákup luxusních aut, která pak se ziskem prodá. Fotbalistovi sliboval zhodnocení peněz, ale už od začátku mu je podle soudů neplánoval vrátit a nereagoval ani na jeho urgence. "Celou dobu utvrzoval poškozeného (Limberského) v tom, že mu bude z částek vyplácet zisky, což poškozeného motivovalo k tomu, že mu poskytoval další finanční prostředky,“ popsala Konopová.

"Měl jsem nějaké peníze, chtěl jsem si přivydělat. Čenda vždycky určoval, kolik mu mám poslat. Já jsem se věnoval fotbalu," vypověděl k tomu v minulosti Limberský u plzeňského krajského soudu. Za celou dobu ale od Pazderky dostal jen 150.000 korun. Hráč na sebe také nechal napsat několik úvěrových smluv na auta, která ani nepoužíval. Splátky měl podle dohody platit Pazderka, leasingové společnosti ale urgovaly Limberského.

Zároveň Pazderka Limberskému nabídl zprostředkování opravy luxusního auta značky Bentley, s nímž fotbalista havaroval v roce 2015 v Praze. Hráč mu proto poslal jako zálohu 1,5 milionu. Pazderka ale zaplatil firmě, která opravu prováděla, jen přes 1,1 milionu. Zbývající peníze nevrátil. Fotbalového obránce pak připravil navíc ještě o 55.000 korun, za něž sliboval nové zimní pneumatiky na opravovaný vůz.

Podvodně Pazderka připravil o peníze i Daridu, kterému Pazderku doporučil právě Limberský. Podnikatel slíbil tomuto hráči berlínské Herthy a někdejšímu kapitánovi fotbalové reprezentace zprostředkování prodeje jeho luxusního vozu BMW. Auto skutečně prodal, sportovci ale odevzdal jen část peněz.