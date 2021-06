Soud potvrdil muži z Březinova lihového gangu 9 let, dalšího zprostil

Olomouc - Olomoucký vrchní soud dnes potvrdil devět let a dva měsíce vězení správci Březinova ostravského areálu Ivanu Kováříkovi. Jde o posledního člena takzvané lihové mafie, organizované zločinecké skupiny v čele se zlínským podnikatelem Radkem Březinou, která obchodovala řadu let v obrovském rozsahu s nezdaněným lihem. Naopak druhého obžalovaného z původní hlavní větve případu, Tomáše Pantlíka, který se staral o sklad v Olomouci, soud definitivně zprostil obžaloby.

Lihová mafie podle rozsudku obchodovala s nelegálním lihem v letech 2004 až 2013. Líh, který neprošel denaturací, ukrývali v podzemních nádrží v areálu Morávia-Chem, kterou skrytě vlastnil Radek Březina. Líh nezatížený spotřební daní poté odváželi kamiony přímo odběratelům nebo do tajných skladů - správcem toho ostravského byl Ivan Kovářík. Muž však po celou dobu popíral, že by se na nelegální činnosti podílel. "Bylo provedeno dostatek důkazů svědčící o jeho vině," uvedl dnes soudce Petr Andres. Potvrdily to podle něj i výpovědi Tomáše Březiny i lidí, kteří sem líh naváželi.

Trest Kovářík dostal i za starší část této kauzy, která byla původně zastavena kvůli promlčení. Na základě dovolání žalobce ji ale vrátil Nejvyšší soud. Šlo o čištění lihu v Ostravě v letech 1998 až 2001, který měl sloužit k nelegální výrobě alkoholu. "Nikoho nemohl řídit, byl pouze námezdním dělníkem," tvrdila dnes obhajoba. "Bylo jednoznačně prokázáno, že se na čištění lihu podílel," podotkl soudce. Kovářík je souzen i v kauze ovlivňování svědků v lihové kauze, ve které je obžalováno devět lidí. Rozsudek v tomto případu padne tento čtvrtek u brněnského krajského soudu.

Naopak Tomáš Pantlík řadu let souzený za nadržování ve prospěch organizované zločinecké skupiny se dnes po letech stíhání dočkal definitivního zproštění. Podle obžaloby v září 2012, kdy policisté na Březinův tajný sklad v bývalých olomouckých sladovnách narazili, se snažil oddálit otevření skladu, aby umožnil zametení stop. Podle žalobce šlo o okrajovou postavu, je ale přesvědčen, že se snažil Březinovu trestnou činnost zakrýt. "Nemohu se ztotožnit s tím, že jeho jednání by bylo beztrestné," uvedl žalobce Miroslav Stoklásek. Podle soudu existují některé indicie svědčící o tom, že byl do celé situace zasvěcen, důkazy o tom však nejsou. V jeho prospěch naopak svědčí podle soudu výpovědi obou bratrů Březinových, kteří ho z celé akce vyviňují.

Případ obou mužů dnes projednával vrchní soud podruhé. V červnu 2017 jejich věc vrátil krajskému soudu k doplnění dokazování. Krajský soud ve svém prvním rozsudku uložil Kováříkovi stejný trest, Pantlíka však potrestal podmíněným trestem. Lihová mafie čítala původně osm obžalovaných, kromě Pantlíka byli všichni členy organizované zločinecké skupiny. Zbylých šest již bylo pravomocně potrestáno v červnu 2017. Nejvyšší trest dostal Březina, za daňový únik vyčíslený na 5,6 miliardy korun si odpykává 13 let vězení.