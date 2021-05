Soud potvrdil muži čtyři roky vězení za vykrádání bankovních účtů

Olomouc - Olomoucký vrchní soud dnes potvrdil Jiřímu Rubickému čtyřletý trest vězení v souvislosti s vykrádáním bankovních účtů v Česku i zahraničí. Podle soudu se podílel na legalizaci trestné činnosti a působil v organizované zločinecké skupině. Obžalováni s ním byli také další dva muži, případem Olegse Larionovse z Lotyšska se soud zabýval v březnu, kdy mu potvrdil 3,5 roku vězení. Vladimír Pelikán si již pravomocně odpykává tříletý podmíněný trest. Soud již dříve vyčíslil způsobenou škodu na 6,6 milionu korun.

Rubickému původně hrozil trest ve výši dva až osm let vězení. "Tento charakter jednoznačně vyznačuje znaky organizované zločinecké skupiny. Trest uložený v jedné třetině sazby za 34 útoků nelze rozhodně považovat za trest nepřiměřeně přísný," uvedl soudce. Za senát přitom podotkl, že naopak u spoluobžalovaného Larionovse lze jeho uložený trest považovat za nepřiměřeně mírný, neboť stál v hierarchii výše. Žalobce však zpřísnění nepožadoval.

Rubický se přiznal, obhajoba však nesouhlasila s jeho účastí na zločinecké organizované skupině. "Přestože se jako jediný doznal, dostal nejpřísnější trest, který je přísnější dokonce než trest Larionovse, který ho do celé věci zatáhl," podotkl obhájce. "Jsem vinen, mám čtvrtým rokem stálé zaměstnání, škodu jsem již začal splácet. Chtěl bych požádat, abyste mi dali šanci, abych mohl škodu i insolvenci do tří let uhradit. Je mi to velice líto," uvedl Rubický.

Skupina podle obžaloby fungovala v letech 2013 až 2015, kdy infikovala počítače a mobilní telefony poškozených, a dostala se tak k jejich přístupovým údajům do internetového bankovnictví. Mezi poškozenými jsou lidé, firmy a banky nejen z České republiky, ale také z Rakouska, Slovenska a Německa. Šlo dohromady o 34 útoků.

Peníze byly podle soudu podvodně vylákány z účtů a přelity na účty tzv. bílých koní, kterými byli sociálně slabí lidé. Podle žalobce Larionovs zorganizoval Rubického a Pelikána, aby zakládali účty a k tomuto účelu sháněli i další lidi. Členové skupiny mu pak také vybrané peníze předávali, on je převáděl dál. Rubický a Pelikán podle žalobce získali k zakládání účtů a vybírání peněz další lidi, kteří za to dostávali provize.