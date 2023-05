Soud potvrdil Metrostavu v kauze hotelu Bohemia trest 35 milionů i zákaz zakázek

Praha - Vrchní soud v Praze dnes potvrdil firmě Metrostav peněžitý trest 35 milionů korun v kauze machinací při modernizaci Hotelu Bohemia Chrudim. Metrostavu také na tři roky stvrdil zákaz plnění veřejných zakázek a účast na veřejných soutěžích. Oproti původnímu rozsudku královéhradeckého soudu dnes uložil tříletý zákaz i dceřiné společnosti Metrostav Infrastructure. Dnešní rozhodnutí je pravomocné. Vyjádření Metrostavu ČTK shání.

Tresty pro Metrostav i Metrostav Infrastructure zahrnují předchozí odsouzení firem. Metrostav loni vrchní soud potrestal desetimilionovým trestem a zákazy účasti ve veřejných soutěžích a plnění veřejných zakázek právě na tři roky v takzvané druhé větvi korupční kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Stejný zákaz tehdy soud uložil i firmě Metrostav Infrastructure. Minulý měsíc také stejný soud potvrdil vinu Metrostavu i jeho dceřiné společnosti v kauze manipulací se zakázkami na opravu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, v tomto případě od potrestání firem upustil.

Podle dnešního rozhodnutí by měl Metrostav i jeho dceřiná společnost také na své náklady zveřejnit části rozsudků, které se společnosti týkají.

Soudkyně při vynášení rozsudku mimo jiné upozornila na to, že Metrostav se nemohl takzvaně vyvinit tím, že vynaložil veškeré úsilí, aby trestnímu jednání svých zaměstnanců zabránil. "V době, za kterou nyní ukládáme Metrostavu tresty, rozhodně nelze hovořit o excesu jednotlivých zaměstnanců," uvedla s odkazem na další kauzy společnosti. Při ukládání trestu ale vzala v potaz to, že v následujících letech se u Metrostavu pochybení neukázala.

V kauze Hotelu Bohemia Chrudim bylo původně obžalováno více lidí, většina si už vyslechla pravomocné rozsudky. Kromě obou společností dnes vrchní soud rozhodoval i o Ivanu Fišákovi, tomu snížil uložený trest o rok na dvouletou podmínku se zkušební dobou na čtyři roky. Zaplatit má také peněžitý trest 196.000 korun. Firmy i Fišáka soud uznal vinnými z pokusu o poškození finančních zájmů Evropské unie a o dotační podvod. U Fišáka dnes odvolací senát pouze změnil právní kvalifikaci z organizátorství na pomoc k trestnému činu.

Obžaloba tvrdí, že se v roce 2012 dohodli zástupci investora, společnosti HOMA holding, technického zástupce investora, firmy Cettus, a zhotovitele, kterým byl Metrostav, na neoprávněném odčerpání peněz ze zakázky financované z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Oprava hotelu měla stát 74 milionů korun, dotace měla činit 43 milionů korun. Část dotace, o kterou firma požádala, však nebyla vyplacena a práce se zastavily. Firma následně odstoupila od smlouvy na poskytnutí dotace. Později majitel společnost i s hotelem prodal.

Fišák v kauze vystupoval jako zástupce společnosti HOMA holding a podle obžaloby se podílel na dohodách o úpravách díla oproti schválené projektové dokumentaci a na provádění a vykazování účelových prací, jejichž fingované provedení mělo být stvrzeno i v zápisech ve stavebním deníku. Vina Metrostavu byla podle státního zástupce odvozena od trestné činnosti fyzických osob, které byly ve vedoucím postavení společnosti. Žalobce dnes v odvolání požadoval přísnější tresty pro obžalované.

Fišák i obě firmy dnes vinu znovu odmítli. Fišák dnes uvedl, že se trestného činu nedopustil. Zástupce Metrostavu soudu řekl, že je firmě líto, že došlo k excesivnímu jednání bývalých zaměstnanců a kontinuálně činí opatření k tomu, aby podobnému chování pracovníků zabránila.

Zástupce Metrostav Infrastructure upozornil na to, že společnost se na žalovaném jednání nijak nepodílela. Nyní vykonává trest uložený v Rathově kauze, jen vyhlášením loňského rozsudku podle něj společnost přišla o zakázky za dvě miliardy korun. Zmínil také to, že společnost má rozestavěno mnoho dálnic či silnic, pokud by soud vyhověl návrhu žalobce na zpřísnění trestu, znamenalo by to značnou škodu pro státní rozpočet České republiky.