Soud potvrdil exradnímu Marku Dostálovi trest za sexuální nátlak

Olomouc - Přerovský politik Marek Dostál z ODS byl dnes pravomocně uznán olomouckým krajským soudem vinným ze sexuálního nátlaku. Soud mu rovněž potvrdil trest jednoho roku se zkušebním odkladem na dva roky. Zároveň musí poškozené zaplatit 50.000 korun. Podle rozsudku zneužil svého postavení zaměstnavatele a ženu, která v jeho firmě pracovala jako servírka, ve dvou případech přiměl k orálnímu styku. Dostál kvůli kauze rezignoval krátce po komunálních volbách na funkci přerovského radního s tím, že chce očistit své jméno.

Podle soudu byla vina obžalovaného prokázána. "Rozhodnutí soudu nevisí pouze na výpovědi poškozené, ale je podporována i dalšími důkazy, byť nepřímými, jako jsou znalecké posudky nebo výpovědi osob, kterým se poškozená svěřila. Máme za to, že tato výpověď obstojí," uvedla soudkyně Michaela Burešová. Dostál, který vinu po celou dobu popíral a tvrdil, že jde ze strany jeho bývalé pracovnice o mstu související se zpronevěrou peněz, rozsudek pouze komentoval slovy, že je to strašné. Jeho obhájce uvedl, že zváží případné kroky, kterým by bylo dovolání.

Podle obžaloby si muž pozval poškozenou 6. listopadu 2017 do bytu kvůli řešení jejího schodku v tržbě. Tam ji údajně svlékl, lákal ji do sprchy a požadoval po ní, aby ho orálně uspokojila. Žena na to přistoupila z obavy o práci, stojí v obžalobě. Další incident se odehrál o několik dní později přímo v pohostinství, kde ženu k sexuálnímu aktu údajně donutil obdobným způsobem, uvádí obžaloba. Podle znalců se u ženy rozvinula posttraumatická psychická porucha, což soud vyvodil jako těžkou újmu na zdraví.

Obhajoba považovala rozsudek okresního soudu za nespravedlivý a předčasný, kritizovala především to, že poškozená nebyla přítomna u hlavního líčení a Dostál se tak nemohl konfrontovat s její výpovědí. "Nebyl zde prostor pro extrémní chránění práv poškozené na úkor práv pana obžalovaného," uvedl obhájce Petr Vavřík. Podle zmocněnce poškozené byl ale tento procesní postup na místě, a to s ohledem na zvláštní statut poškozené. Doplnil, že vyslechnuta byla podle zákona, stejný názor měl i krajský soud. "Znalci opakovaně vyslovili, že co se týče věrohodnosti, je u ní silná," doplnila soudkyně.

Obhájce ve své obhajobě opět poukazoval na morálku poškozené a tvrdil, že jí nejsou cizí návykové látky. Soud odkázal i na to, že je v současné době vyšetřována v souvislosti se zpronevěrou peněz. "Je hrozně těžké dokazovat, že si to vymyslela. V Přerově snad není jediný člověk, který by s ní měl dobrou zkušenost. Rozhodnutí je opřeno jen o tvrzení soudních znalců," uvedl Dostál. Podle žalobkyně Daniela Komárové však okresní soud provedl rozsáhlé dokazování a u poškozené byla zcela jasně diagnostikována posttraumatická stresová porucha.

Dostál se stal přerovským radním loni 5. listopadu. O obvinění se začalo veřejně mluvit na dalším jednání zastupitelstva 19. listopadu, kdy na něj upozornili opoziční zastupitelé. Dostál rezignoval loni 6. prosince, kdy už byla podaná obžaloba. Stále je přerovským zastupitelem.