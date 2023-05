Soud potvrdil exposlanci Volnému dvouletou podmínku za poplašnou zprávu

Praha - Odvolací senát dnes potvrdil exposlanci Lubomíru Volnému dvouletou podmínku za šíření poplašné zprávy o tom, že se kvůli ivermektinu plánují vraždy pacientů. Rozhodnutí, které muži stanovilo zkušební dobu v délce 2,5 roku, je pravomocné. Jednání u pražského městského soudu doprovázela po úterním incidentu v téže budově zvýšená bezpečnostní opatření, justiční stráž ani policisté ale zasahovat nemuseli. K zasedání nedorazil ani Volný, ani žádný jeho podporovatel.

"Obžalovanému nepochybně muselo být jasné, že to, že by lékaři měli vraždit pacienty, není pravdivá informace. Řečeno velmi lehce," konstatoval předseda odvolacího senátu Jaroslav Cihlář.

Ivermektin se obvykle používá jako antiparazitikum, v Česku není registrovaný. Poslanec Volný přípravek propagoval k léčbě covidu-19. V době koronavirové pandemie uvedl na twitteru, facebooku i ve sdíleném videu, že podle jeho informací se připravuje plán diskreditace tohoto léku, a to pomocí vraždy několika pacientů, kteří jej budou užívat. Zároveň vyzval lékaře, ať se do plánu nezapojují.

Volný se z dnešního jednání omluvil s tím, že má nemocné dítě. Soudu vzkázal, že vinu nadále odmítá, protože je stále přesvědčený o pravdivosti dané informace. Zpochybnil také to, že na svých sociálních sítích zveřejnil informaci právě on. Odvolací senát dal ale za pravdu závěrům obvodního soudu, který poukázal na to, že způsob vyjádření v psaných příspěvcích i následném videu, na němž vystupuje Volný, je totožný.

Volný se dostal do Sněmovny jako kandidát SPD, později hnutí opustil a vystupoval jako nezařazený poslanec. Policie požádala o jeho vydání, poslanci ale o žádosti nerozhodli až do konání nových voleb do Sněmovny. Podle kuloárových informací se většina poslanců obávala toho, že Volný by situaci využil k dlouhým projevům. Muž poté místo v dolní komoře neobhájil, a přišel tak o imunitu.

Policie zkoumala také Volného výroky ohledně ruské invaze na Ukrajinu, které také sdílel na sociálních sítích. Mimo jiné v nich obdivoval ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského označil za masového vraha. Policisté případ odložili, vyjádření podle nich nebyla trestná.