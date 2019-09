Soud potvrdil bývalému tajemníkovi SPD roční podmínku

Praha - Odvolací pražský městský soud dnes potvrdil bývalému tajemníkovi SPD Jaroslavu Staníkovi roční podmíněný trest kvůli výrokům, které pronesl ve sněmovní restauraci na adresu homosexuálů, Romů a Židů. Muž má také zaplatit 70.000 korun. Dopustil se trestných činů podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Verdikt je pravomocný.

"Odvolání obžalovaného se zamítá," prohlásil předseda odvolacího senátu Petr Hovorka. Bylo podle něj nedůvodné. Obvodní soud pro Prahu 1 případ posoudil správně. Také uložený trest podle soudce odpovídá spáchanému skutku. "Svoboda projevu i v naší zemi má hranice, není bezbřehá," uvedl Hovorka. Stejně jako prvoinstanční soud se domnívá, že je Staníkovo jednání o to škodlivější, že své nenávistné výroky pronesl ve Sněmovně.

Bývalý tajemník SPD 24. října 2017 ve Sněmovně například uvedl, že "buzeranti a lesby jsou nemoc a měli by se střílet již po narození". Prohlásil také, že by se homosexuálové, Romové a Židé měli posílat do plynu. Staník jakékoli trestné jednání odmítal. Dnešní verdikt ho ale nepřekvapil, řekl po skončení jednání. Soud se podle něj nechal ovlivnit médii, která ho odsoudila již dávno.

Staník při hlavním líčení soudu řekl, že zapíjel večer ve sněmovní restauraci volební úspěch své strany. Bavil se s ostatními politiky také o menšinách, ale nehaněl je. "Svědci ale věrohodně vypověděli jinak," reagoval dnes Hovorka. Hanlivé výroky z úst bývalého tajemníka SPD potvrdili u soudu někdejší poslanci Marek Černoch a Martin Lank (oba Úsvit). Mluvila o nich i Marie Richterová, bývalá tajemnice někdejší ministryně práce Michaely Marksové (ČSSD), které řekl: "Zastáváš se buzerantů. Ty půjdeš hned za nima".

Staník byl tajemníkem SPD a asistentem poslance Jaroslava Holíka. V asistentské funkci na přelomu listopadu a prosince 2017 skončil, protože byl podle Holíka příliš vytížen jako tajemník. Předseda SPD Okamura následně uvedl, že Staník už není členem ani tajemníkem hnutí.