Soud potvrdil bývalé přerovské exekutorce za zpronevěru peněz 8,5 roku vězení

Olomouc - Bývalá přerovská soudní exekutorka Jitka Studená si za zpronevěru a zneužití pravomoci úřední osoby pravomocně odpyká 8,5 roku vězení. Trest uložený olomouckým krajským soudem jí dnes potvrdil vrchní soud. Žena podle soudu způsobila škodu přes 26 milionů korun, u odvolacího soudu se domáhala pouze snížení trestu. Peníze získané z exekuční činnosti posílala žena podle rozsudku na chod exekučního úřadu, jeho rekonstrukci i na bankovní účet svého přítele.

Vrchní soud zároveň během projednávání případu nepřijal její prohlášení viny s tím, že měl pochybnosti, zda je míněno vážně, uvedl předseda senátu. Obhajoba se dnes odvolávala pouze do výroku o výši trestu. "Trest považujeme za nepřiměřeně přísný, bez ohledu na to, zda soud přijal prohlášení o vině či nepřijal. Z její strany došlo k tomu, že pochopila, že konečná zodpovědnost je vždy na ní, jako na vedoucí exekutorského úřadu. K pochybení došlo, šlo ale o manažerské selhání," uvedl její obhájce.

Bývalá exekutorka dnes na soudce apelovala, aby jí trest snížili. Poukazovala na své rodinné poměry i snahu peníze splácet. "Nikdy mé jednání nebylo vedeno snahou získat majetkový prospěch. Uvědomuji si ty chyby, neměla jsem nikdy nastoupit do pozice manažera," uvedla Studená. Dodala, že škodu splácí ze současného výdělku a to již několik let. Naopak žalobce s trestem i zákazem činnosti souhlasil. "Trestná činnost byla páchána po celou dobu výkonu funkce soudní exekutorky, soud se zabýval i tím, jakým způsobem byla ohrožena důvěra v právní stát a justiční systém," podotkl žalobce.

Podle žalobce zmařila žena vyplácení peněz v 281 exekučních řízeních a způsobila tak škodu přesahující 26 milionů korun. Obžaloba postihovala jednání šestapadesátileté bývalé přerovské soudní exekutorky při výkonu exekuční činnosti v letech 2009 až 2013. Studená podle žalobce jako jediná rozhodovala o odchozích platbách a výběrech peněz, tato vymahatelná plnění však nevyplácela, ale používala na chod úřadu, na rekonstrukci úřadu v Komenského ulici v Přerově nebo je převáděla na bankovní účet svého přítele.

Svým jednáním bývalá exekutorka poškodila podle žalobce jednotlivce, státní správu i řadu firem. S nárokem na finanční odškodnění se připojilo ministerstvo spravedlnosti, banky či okresní správa sociálního zabezpečení. Z firem jde především o pivovarnickou skupinu středomoravských pivovarů PMS Přerov, do které spadá Pivovar Litovel, Pivovar Zubr a Pivovar Holba z Hanušovic.

Rozsáhlý případ mapovali policisté několik let. Na kauzu se zaměřili jihomoravští specialisté z odboru hospodářské kriminality na základě žádosti o změně místní příslušnosti kvůli možné podjatosti jejich kolegů. Ze seznamu exekutorů podle webu profesní komory Studená vypadla v roce 2013, v jejím obvodu ji nahradil jiný exekutor.