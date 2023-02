Soud potvrdil bývalé manželce Radka Březiny 4 roky za ovlivňování svědků

Olomouc - Za ovlivňování svědků v kauze lihové mafie potvrdil dnes olomoucký vrchní soud bývalé manželce Radka Březiny čtyři roky vězení. Pravomocný je ode dneška také trest ve výši 3,5 roku pro bývalého ředitele Morávia-Chemu Radovana Dalajku a podmíněný trest pro Martina Kalakaje. Brněnský soud původně v tomto případě potrestal osm lidí, u dvou byl již rozsudek pravomocný a u tří, včetně Radka Březiny, vrchní soud nedávno v neveřejném jednání zastavil trestní stíhání. Žalobci však proti tomuto rozhodnutí chtějí podat dovolání.

Bývalá Březinova manželka byla souzena za účast na organizované zločinecké skupině a za nadržování ve prospěch této skupiny, kde je sazba dva roky až deset let. Ze stejných trestných činů se zodpovídal i Dalajka a Kalakaj. Podle předsedy senátu Libora Losy jejich jednání navazuje na dlouhodobou trestnou činnost Radka Březiny, který se ovlivňováním svědků snažil zmařit své stíhání za nelegální obchody s lihem. Pokud by se podle soudce jeho plány uskutečnily, jeho jednání nemuselo být prokázáno. "To je důvod, proč na jednání těchto tří obžalovaných musíme nahlížet jako na škodlivé a nebezpečné a proč se i s odstupem času na něj nemůžeme dívat benevolentně,“ uvedl soudce. Doplnil, že v jejich soudní praxi se s takovou účelovou a sofistikovanou činností nesetkali.

Podle obžaloby se Březina z vazby v letech 2012 až 2014, kdy byl kvůli vyšetřování rozsáhlých obchodů s nezdaněným lihem, pokusil uplatit a ovlivnit desítky svědků. Z vazby podle žalobce také nabídl pět až deset milionů korun ostravskému kriminalistovi za to, že z trestního spisu vyřadí klíčové důkazy. Přes svoji tehdejší manželku Stanislavu podle žalobce úkoloval podřízené a chtěl po nich, aby se naučili sepsané výpovědi nebo aby zapírali či "zapomínali". Svědkům podle obžaloby nabízel za naučené výpovědi desítky až stovky tisíc korun, dlužníkům snížení úroků.

Pokyny k ovlivňování svědků byly nalezeny ve vazbě Březiny i u obžalovaných. Bývalá manželka Březiny, která se předloni vdala a nese jméno Kudlejová, vzkazy z vazby přepisovala a předávala dalším obžalovaným, kteří svědky v kauze iniciovali podle Březinových instrukcí. "Obžalovaná byla hlavní osoba, kterou považoval Radek Březina jako svého prostředníka a která s ním byla v bezprostředním styku," podotkl soudce s tím, že čtyřletý trest je na místě.

Kudlejová, která se společně s Březinovým otcem stále zodpovídá také z legalizace výnosů z trestné činnosti, dnes soud požádala, aby byl soud shovívavý. "Necítím se být vinna. Radek je opravdu manipulátor, nevím, proč nezasáhli policisté, mohli jsme se tomu vyhnout,“ uvedla. O shovívavost žádali soud i Dalajka s Kalakajem. Také Dalajka kvůli daňové větvi Březinovy kauzy se zodpovídá před soudem; jde o obnovu řízení v případě Cinol.

Březinovi za ovlivňování svědků uložil brněnský krajský soud souhrnný trest, původních 13 let uložený v hlavní daňové větvi kauzy zvýšil na 14 let a devět měsíců. Vrchní soud však jeho trestní stíhání zastavil s tím, že o těchto skutcích již bylo pravomocně rozhodnuto. Kromě Březiny soud rozhodl o zastavení trestního stíhání také u Pavla Čanigy z Likérky Drak, kterému brněnský krajský soud zpřísnil původní trest o půl roku na 12 let, a u správce Březinových budov Ivana Kováříka, jemu uložil souhrnný trest devět let a osm měsíců, rovněž o půl roku přísnější. O podání dovolání nyní rozhoduje Nejvyšší státní zastupitelství.