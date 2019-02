Bezdomovec František Havel (uprostřed) přichází k jednání Vrchního soudu v Praze, který 13. února 2019 projednával jeho odvolání v případu vraždy dvou lidí bez domova v České Lípě. Soud v Liberci mu za ně v listopadu 2018 uložil výjimečný trest 28 let vězení a umístění do zabezpečovací detence po odpykání trestu.

Praha - Třiadvacetiletý bezdomovec František Havel z České Lípy stráví za mřížemi 28 let za dvě vraždy lidí bez domova. Z vězení pak poputuje do detenčního ústavu. Uložení výjimečného trestu dnes pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl mladíkovo odvolání. Havel zaútočil na ženu a muže v rozmezí dvou týdnů, a to bez motivu, pouze ze vzteku.

"Nepochybně se jedná o trest velmi přísný, ale nikoliv nepřiměřený. Obžalovaný se dopustil dvou závažných zločinů. V obou případech zavraždil lidi, se kterými neměl žádnou rozepři. Prognóza jeho dalšího vývoje je velmi špatná - je obtížně napravitelný a pro společnost nebezpečný," uvedla předsedkyně odvolacího senátu Pavla Augustinová.

Devětatřicetiletou ženu Havel zavraždil ze 17. na 18. listopadu 2017, když vylézala ze svého stanu. Nejprve ji bodl do zad a zasáhl její srdce, poté jí zepředu probodl plíci a ještě ji bodl do tváře. Oběť potom odtáhl za kotníky do nedalekého lesa, kde ji po svlečení oblečení z dolní části těla hodil do kanalizační šachty. V jámě ji pak ještě zakryl jejím spacím pytlem a dekou.

Druhá vražda se stala rovněž v České Lípě, a to 1. prosince 2017 v areálu bývalého nádraží. Havel tam nečekaně napadl dvaapadesátiletého muže, který seděl na matraci. Cihlou, kterou na místě našel, ho udeřil do obličeje takovou silou, až se rozlomila. Další cihlou přidal nejméně dva údery a třetí muži hodil na hlavu. Způsobil mu tak rozsáhlé zlomeniny lebky a krvácení do mozku. Muž se udusil vdechnutím vlastní krve.

Havel, který má podle znalců IQ 74 a těžkou poruchu osobnosti, u soudů nevypovídal. Na policii se předtím přiznal. Uvedl, že na místo druhé vraždy původně přišel, aby si tam něco vyřídil s někým úplně jiným, a že si na své oběti pouze vylil vztek. Ohledně první vraždy tvrdil svým známým, že mu žena dlužila peníze.

"Je mi líto, co jsem provedl. Chtěl bych to vrátit zpátky, ale to už se nedá," řekl dnes obžalovaný odvolacímu senátu.

Znalci uvedli, že se u mladíka rozvíjí závislost na alkoholu, že mu ale vzhledem k poruše osobnosti nemá smysl ukládat protialkoholní ústavní léčení. Po odpykání trestu odnětí svobody proto Havel skončí v detenčním ústavu, kde bude jeho pobyt časově neomezený. Soudy jednou do roka přezkoumají, zda je muž stále nebezpečný pro společnost. Dokud tomu tak bude, na svobodu se nedostane.

V minulosti byl Havel odsouzen za krádeže a výtržnictví. Podle svědků se už dříve choval agresivně. Jeho bývalá družka na policii uvedla, že ji při rozchodu škrtil, na správcovou ubytovny vytáhl nůž. Další svědek vypověděl, že se mladík pokusil zapálit karavan s muži, s nimiž byl ve sporu.