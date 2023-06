Soud potrestal ženu za zabití pětitýdenního kojence 18 lety vězení

Olomouc - Olomoucký krajský soud potrestal 18 lety vězení sedmadvacetiletou ženu, která podle obžaloby loni na podzim zabila na Šumpersku svého pětitýdenního syna. Rozsudek zatím není pravomocný. Obžalovaná si ponechala lhůtu na odvolání, státní zástupkyně se tohoto práva vzdala. ČTK to řekl předseda senátu Eduard Ondrášek. Matka plačícího syna podle obžaloby napadla s cílem jej usmrtit. Příčinou smrti byl otok mozku v důsledku poranění hlavy a dušení. Žena, která má další dvě nezletilé děti a do Česka přijela s manželem pracovat v době před ruskou invazí na Ukrajinu, u soudu nedokázala vysvětlit původ smrtelných zranění svého syna. Za vraždu jí hrozilo 20 let vězení.

Tragédie se stala loni v říjnu v Klepáčově, kde žena po porodu žila v ubytovacím zařízení vyčleněném pro ukrajinské uprchlíky. Nezaměstnaná žena svého pětitýdenního syna podle obžaloby fyzicky napadla proto, že dítě neustále plakalo a obžalovaná jej nebyla schopna utišit. Kojence podle vyšetřování nejprve udeřila do hlavy, pak jej opakovaně škrtila a následně mu ponořila hlavu do vody. Syn utrpěl mnohočetná zranění vnitřních orgánů včetně krvácení do mozku a zlomeniny žebra.

Obžalovaná u soudu řekla, že v osudný den večer v kuchyni apartmánu pila s kamarádkou pivo, dvě její starší děti už spaly. Kojence nosila na rukou, aby neplakal. Kolem půlnoci si šla lehnout k dětem do vedlejší místnosti. "Spali jsme čtyři na jednom lůžku a měla jsem pořád strach, že se mu (nejmladšímu synovi) něco stane," uvedla. Ve čtyři hodiny ráno se probudila a zjistila, že její nedávno narozený potomek je mrtvý. "Spal přede mnou na boku, jak jsem ho položila. Dala jsem na něj ruku a on se nehýbal. Obrátila jsem ho, rozsvítila a byl bílý jako stěna," vypověděla.

Žena poté vzbudila kamarádku a zavolala záchrannou službu. "Paní (dispečerka) mi řekla, abych mu udělala masáž (srdce). Dýchala jsem mu do pusy, tlačila na srdíčko. Když poté přijela záchranka, tak mi paní řekla, abych se (se synem) rozloučila, že je to konec," řekla s pláčem. U soudu nedokázala vysvětlit, jak její syn ke smrtelným zraněním přišel. Vyloučila, že by ho zranila známá nebo některé ze dvou starších dětí. Odmítla, že by se v náručí nesený kojenec mohl při průchodu dveřmi bouchnout hlavou o zárubeň, při policejním výslechu ale tuto možnost zmínila. Podle soudce nic nenasvědčovalo teoretické verzi, že by vážná zranění dítě způsobil někdo jiný než matka. Obžalovaná navíc u soudu neprojevila nad svým činem lítost.

Přivolaný lékař podle šéfa krajského odboru kriminální policie Jana Lisického zjistil, že dítě má na těle podlitiny a podezřelá poranění, a přivolal policisty. Žena podle něj zpočátku jakékoli násilí vůči synovi popírala, pod tíhou důkazů se však nakonec k vraždě měsíčního syna doznala. "Chování ženy svědčí o její zjevné bezcitnosti. Útok byl bezcitný, chladně krutý. Dítě nemělo šanci přežít," řekl loni novinářům Lisický.

Obžalovaná u soudu řekla, že měla těžké dětství, jelikož její matka často pila alkohol a bila ji. Žena se ještě jako dítě starala o svého mladšího sourozence, poté je vychovával otec. Mladá žena už dříve přišla o jedno dítě a dostala se podle svých slov do psychických problémů, které řešila alkoholem. Poté znovu otěhotněla. Její manžel loni z Česka znenadání odjel a posléze skončil ve vazbě v Maďarsku, takže se třemi dětmi zůstala na Šumpersku sama. Podle svědků se o děti starala spíše průměrně a často pila alkohol.