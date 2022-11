Soud potrestal muže, který loni uřízl druhému muži varle, podmíněným trestem

Plzeň - Podmíněný trest tři roky vězení se zkušební dobou na čtyři roky, ochranné ústavní sexuologické léčení a propadnutí řady zdravotnických pomůcek uložil Krajský soud v Plzni muži obžalovanému z neoprávněného odebrání tkání a orgánů. Muž ze Slovenska, který působil jako kněz na Pelhřimovsku, podle soudu loni na Chebsku jinému muži při předem dohodnutých sadomasochistických sexuálních praktikách navíc neplánovaně odebral levé varle.

Na vině a trestu se obžalovaný dohodl se státním zástupcem, vzdal se tedy projednání případu u soudu. Obžalovaný i státní zástupce se vzdali práva na odvolání. Muži hrozilo až 12 let vězení. Na jaře sám dobrovolně nastoupil sexuologickou léčbu.

Žalovaný skutek se podle soudu stal 17. srpna 2021 odpoledne na Chebsku. Obžalovaný přijel po předchozí písemné domluvě přes erotický seznamovací portál do bydliště dvaačtyřicetiletého muže, aby mu umístil předem dohodnutý intimní piercing. Poškozenému ale neplánovaně odřízl levé varle. Z bytu odešel, aniž by se staral o zdravotní stav poškozeného, uvedla soudkyně v rozsudku.

Na věc se přišlo po devíti dnech, kdy se poškozený muž kvůli zanícené ráně obrátil na lékaře a skončil v nemocnici, kde podstoupil zákrok.

"Obžalovaný nikdy nezpochybňoval, že se účastnil toho jednání, které mu bylo kladeno za vinu, že se sešel s poškozeným a že v rámci jejich setkání došlo k odebrání jednoho varlete. Svého jednání lituje a sám dobrovolně už v březnu nastoupil ochrannou sexuologickou léčbu, která stále pokračuje," řekl novinářům právní zástupce obžalovaného Jaroslav Marek. Právě zachování kontinuity sexuologické léčby bylo podle něj hlavní motivací k uzavření dohody o vině a trestu. Pokud by šel obžalovaný do vězení, jeho léčba by se přerušila. Ze zpráv z psychiatrické nemocnice, kde se muž déle než půl roku léčí, vyplývá, že léčba pokračuje správným směrem, uvedl obhájce. Zprávu pochopil tak, že nelze vyloučit, že se muž, který podle něj trpí poruchou sexuální preference, jednou vyléčí.

Obžalovaný muž se také omluvil rodině poškozeného a nabídl satisfakci. Poškozený požadoval za způsobenou újmu 300.000 korun, soud jeho nárok odkázal na občanskoprávní řízení.

Právník nedokázal říci, zda se jeho klient po případném vyléčení ještě někdy vrátí k původní činnosti duchovního. "Těžko říci, jestli se ještě někdy vrátí ke své předchozí práci, není to jen na něm, ale spíše bych to vyloučil. Nepředpokládáme, že by se ke své profesi vracel," dodal Marek.