Soud potrestal manžele za napadení dětí v Lipníku n.B.podmínkou

Před Okresním soudem v Přerově stanula 18. listopadu 2019 manželská dvojice Stanislav Pumprla (druhý zleva) a Petra Pumprlová (vpravo), která na jaře v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku napadla skupinu romských dětí. Byla za to obviněna ze tří trestných činů včetně hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. ČTK/Peřina Luděk

Přerov - Za loňské napadení skupiny romských dětí v zámeckém parku v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku potrestal dnes přerovský soud manžele Stanislava a Petru Pumprlovy z Přerova podmíněným trestem 14 a 12 měsíců. Podle soudu slovně a fyzicky napadli sedm dětí, některé z nich musely být poté ošetřeny v nemocnici. Podle soudu se svým útokem dopustili výtržnictví, ublížení na zdraví a hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. Dvojici původně hrozilo až pět let vězení. Manželé vinu popírali, ponechali si lhůtu na odvolání.

Muže soud potrestal 14 měsíci s podmíněným odkladem na tři roky, žena dostala mírnější dvanáctiměsíční trest se zkušební dobou na dva roky. "Máme zde výpověď sedmi dětí, které vypovídaly konstantně, vypovídají shodně a všímají si i různých podružných detailů. Žádné z těchto dětí nepatří k dětem problémovým, ani já sám jsem se při své agendě s žádnými z těchto dětí nesetkal," uvedl soudce Jan Rektor. Podotkl, že představa, že by sedm dětí takto shodně vypovídalo o věcech, které nezažily, je mylná. Poukázal také na výpovědi svědků, kteří násilí na dětech viděli. Soud sice manžele odsoudil i za hanobení národa, podle něj zde však nešlo o prvotní rasový motiv.

Případ se stal loni v dubnu. Podle rozsudku pár skupinu dětí nejprve rasisticky urážel, poté následovaly rány pěstmi do obličeje a facky. V několika případech údajně útočníci pěstmi srazili děti na zem a kopali do nich. Podle původních lékařských zpráv utrpěly podvrtnutí krční páteře i povrchová poranění, lehký otřes mozku a zhmožděniny. Zmocněnci napadených dnes mluvili o brutálním útoku, kdy dvojice kopala do bezbranných dětí, čtyři z nich poté musely vyhledat lékařské ošetření a další psychologa, uvedla zmocněnkyně.

Podle žalobkyně se vina obžalovaných prokázala. "Motivem jejich jednání byla jakási msta. Toto jednání však bylo naprostým excesem," uvedla žalobkyně. S trestem, který navrhovala, se ztotožnil i soud. Dvojice musí poškozeným zaplatit jako náhradu 56.000 korun, s ostatními nároky je odkázal na občanskoprávní řízení.

Obhajoba naopak žádala zproštění, obvinění je podle nich smyšlené. "Pokud mají být usvědčujícím důkazem výpovědi poškozených, já je označuji za nevěrohodné a vylhané," uvedl obhájce. Poukázal na to, že samotní manželé byli skupinou napadáni, stejně tak byla napadána i jejich dcera. Odmítl, že by v jejich jednání byly rasistické pohnutky, manželé adoptovali syna s romskými kořeny. Pumprla již dříve u soudu přiznal, že při konfliktu jedno z dětí odstrčil a jednomu dal facku. Nic jiného se podle něj nestalo.

Případ policisté původně vyšetřovali jako přestupek proti občanskému soužití, později jej překvalifikovali na trestný čin pokus ublížení na zdraví a výtržnictví. Nakonec policie dvojici začala stíhat i kvůli rasovým pohnutkám. Incident vyvolal ve městě napětí, policie kvůli zklidnění situace spolupracovala s radnicí, specialistou na romskou problematiku a také s asistenty prevence kriminality.