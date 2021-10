Soud potrestal lékaře a lékárníka za podvody s recepty podmíněným trestem

Před senátem Krajského soudu v Olomouci stanuli 11. ledna lékař, lékárník a revizní lékař, kteří byli podle obžaloby zapleteni do rozsáhlého podvodu s fiktivními recepty ve Valašském Meziříčí se škodou až 11,5 milionu korun. Zneužity byly přitom osobní údaje pacientů. Soud se případem bude zabývat až do pátku. Na snímku jsou obžalovaní Vladimír Líčeník (vlevo) a Luděk Konvička (vpravo).

Před senátem Krajského soudu v Olomouci stanuli 11. ledna lékař, lékárník a revizní lékař, kteří byli podle obžaloby zapleteni do rozsáhlého podvodu s fiktivními recepty ve Valašském Meziříčí se škodou až 11,5 milionu korun. Zneužity byly přitom osobní údaje pacientů. Soud se případem bude zabývat až do pátku. Na snímku jsou obžalovaní Vladimír Líčeník (vlevo) a Luděk Konvička (vpravo). ČTK/Peřina Luděk

Olomouc - OOlomoucký krajský soud potrestal praktického lékaře Vladimíra Líčeníka a lékárníka Luďka Konvičku za rozsáhlé podvody s fiktivními recepty ve Valašském Meziříčí tříletým trestem s podmíněným odkladem na pět let. Oběma zároveň uložil na dobu pěti let zákaz činnosti a peněžité tresty ve výši 100.000 korun. Žalobce původně žádal nepodmíněné tresty, rozsudek není pravomocný, zvažuje odvolání. Soud kauzu projednával pět let, vyslechl na 600 svědků. Škodu soud nakonec z původních 11,5 milionu korun snížil na 7,5 milionu. Část skutků se totiž nepodařilo prokázat.

Svou roli v ukládání podmíněných trestů podle soudce Eduarda Ondráška hrála novela trestního zákoníku, která zvýšila hranici škody velkého rozsahu z původních pěti na deset milionů korun. "Oba obžalovaní také nebyli v minulosti soudně trestáni, řízení navíc trvalo velmi dlouho. Je třeba uvést, byť to říkám nerad, že se na tom výrazně spolupodílí chyba policie, která v přípravném řízení ztratila veškerou zdravotnickou dokumentaci, což ztížilo a prodloužilo délku řízení. Obžalovaní nikdy nevyvíjeli snahu brzdit vyšetřování ani řízení před soudem," řekl dnes ČTK soudce Ondrášek.

Podle obžaloby se lékař s lékárníkem podvodů dopouštěli od roku 2006 do roku 2012. Líčeník podle státního zástupce vystavoval svým jménem lékařské předpisy na lidi, jejichž osobní údaje získal zejména ze své evidence pacientů. Činil tak bez jejich vědomí, uvádí obžaloba. Předpisy na léky a zdravotnický materiál předával provozovateli lékárny Na Krásně Konvičkovi, který je předkládal k úhradě zdravotním pojišťovnám. Pojišťovny podle žalobce poté uhradily léky a zdravotnický materiál na bankovní účet lékárníka. Léky a zdravotnický materiál nikdy pacientům předány nebyly, dodal žalobce. Oba muži vinu u soudu popřeli, soudce však poukázal na to, že lékař Líčeník se sice k trestné činnosti nedoznává, ale dobrovolně uhrazuje škodu.

Soud v kauze vyslechl na 600 svědků, kvůli rozsáhlosti případu četl soudce rozsudek rekordní tři dny. Oba muže soudce odsoudil za případy, kdy se jejich pacienti například odstěhovali či změnili lékaře a přesto byly na jejich jména předepisovány léky. "Šlo do očí bijící případy. Další velká skupina pacientů uvedla, že chodila v tu dobu k doktoru Líčeníkovi, ale nikdy nebyla v lékárně Na Krásně. Všechny ostatní případy, kdy svědci chodili k doktoru Líčeníkovi a nemohli vyloučit, že byli i v lékárně Na Krásně, tam byli obžalovaní obžaloby zproštěni," podotkl soudce Ondrášek.

Líčeníka a Konvičku soud odsoudil za podvod. V případu byl původně obžalován za nadržování revizní lékař Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Martin Piperka, který jim podle obžaloby pomáhal uniknout trestnímu stíhání. Soud jej ale obžaloby zprostil, trestný čin se neprokázal. "Není zde žádný svědek, který by jej usvědčoval. Existují pouze odposlechy, ale podle názoru soudu jde o rozhovory v obecné rovině," doplnil soudce.