Soud potrestal advokáta Michala pěti lety vězení za krácení daní

Praha - Za krácení daní při prodeji pozemků v pražských Hodkovičkách dnes soud uložil advokátovi Davidu Michalovi i podnikateli Ferdinandu Überallovi pět let vězení. Dal jim také peněžité tresty - Michal má zaplatit tři miliony, Überall 500.000 korun. Verdikt není pravomocný. Oba muži vinu odmítají a své stíhání označují za šikanu. Michal, který působí v advokátní kanceláři MSB Legal, figuroval v některých kauzách spojených s lobbistou Ivem Rittigem.

Michal a Überall podle rozsudku úmyslně nepodali v roce 2016 u českých finančních úřadů daňové přiznání a nezaplatili daň z příjmů právnických osob, a to konkrétně offshorových kyperských společností Varvadi Limited a Certonia Trading Limited. Podle státního zástupce Adama Borguly byl vlastníkem a jednatelem těchto firem Überall, fakticky je ale údajně řídil Michal, a to přinejmenším v souvislosti s prodejem zmíněných pozemků. Zkrácení daní obžaloba vyčíslila na 29,8 milionu korun, s čímž se soud ztotožnil.

Obžalovaní připustili, že skutečně daňové přiznání nepodali - podle nich ale proto, že k tomu neměli povinnost. Überall založil svou obhajobu na tom, že příjem podléhal zdanění na Kypru, a to na základě smlouvy mezi ČR a Kyprem o zamezení dvojího zdanění. Poukazoval také na to, že v předmětné době nebyl statutárním orgánem ani jedné ze zmíněných firem.

Michal zase popřel, že by některou z firem fakticky řídil. Transakci označil za obvyklou. Státního zástupce zároveň zkritizoval za to, že nechal rok odposlouchávat jeho advokátní kancelář. Označil to za masivní prolomení povinnosti mlčenlivosti advokáta.

Nemovitosti v Hodkovičkách vlastnila společnost Randwick Trade se sídlem v ČR. Podle obžaloby uplatnili Michal s Überallem opci na akcie Randwicku prostřednictvím firmy Certonia. Následně akcie údajně účelově prodali firmě Varvadi za kupní cenu 151 milionů korun, aniž tento převod oznámili příslušnému rejstříkovému soudu. Nakonec akcie prodali nejméně za 201 milionů společnosti FINEP Modřany.

Muži poukazují na to, že Borgula je oba obžaloval už v kauze jízdenek pro pražský dopravní podnik a Michala také v případu tunelování petrochemické firmy Oleo Chemical.

Michal je již nepravomocně odsouzený v souvislosti s údajně zmanipulovanými zakázkami Nemocnice Na Homolce, a to ke čtyřletému vězení a peněžitému trestu 2,4 milionu korun. V kauze Oleo ho justice pravomocně osvobodila. Soudy ho společně s Rittigem definitivně zprostily viny i v kauze údajného vyzrazení utajované zprávy BIS a nepravomocně v případu dopravního podniku. U Überalla už osvobození v jízdenkové kauze nabylo právní moci.