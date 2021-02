Soud poslal Navalného do vězení, policie zadržela stovky stoupenců

Moskva - Moskevský soud dnes poslal do vězení ruského opozičního předáka Alexeje Navalného, když jeho dřívější podmíněný trest v délce 3,5 roku změnil na nepodmíněný. Do výkonu trestu se podle ruských médií započítá doba, kterou byl prominentní kritik Kremlu v domácím vězení, takže Navalnyj má za mřížemi strávit téměř tři roky. Jeho obhájkyně Olga Michajlovová oznámila, že se proti verdiktu odvolá. Ruská policie zadržela přes tisíc stoupenců Navalného.

Ruský opozičník podle médií v rámci předešlého soudního verdiktu pobýval v domácím vězení deset měsíců a nyní ho tedy čekají v běžném vězení dva roky a osm měsíců. "Odečtěte od toho ještě dva týdny, které strávil ve vazbě," podotkla Michajlovová. Obhájkyně se chce obrátit rovněž na Výbor ministrů Rady Evropy, jenž dohlíží na výkon rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ECHR). Navalnyj dlouhodobě tvrdí, že jej Evropský soud pro lidská práva očistil a Rusko mu již vyplatilo odškodnění za nespravedlivé odsouzení.

Soudkyně Natalija Repnikovová dnešní verdikt podle agentury TASS zdůvodnila tím, že Navalnyj se vyžadovaným kontrolám opakovaně vyhýbal ještě před léčbou v Německu.

Podle zpravodaje agentury TASS se při vynášení rozsudku Navalnyj pokusil usmát, zatímco jeho žena Julija se rozplakala. Stráž ji k obžalovanému nepustila, popsal server Kommersant. "Vše bude v pořádku. Zatím," stihl zavolat Navalnyj, než ho stráž odvedla.

Jeho tým vzápětí vyzval k dalším demonstracím - a to ještě dnes večer na Manéžním náměstí nedaleko Kremlu. To mezitím obsadily bezpečnostní složky a nedá se tam podle serveru Kommersant dostat. Uzavřen je i vstup z metra na náměstí. Policie podle některých ruských médií v oblasti náměstí už zadržela několik lidí.

Navalnyj dnes stanul před soudem v souvislosti s případem, ve kterém v prosinci 2014 dostal podmíněný trest 3,5 roku vězení za údajnou zpronevěru 26 milionů rublů (asi 7,3 milionu Kč) z ruské pobočky francouzské kosmetické firmy Yves Rocher. Vězeňská služba a prokuratura požádaly soud, aby opozičníka poslal do vězení za porušení podmínek trestu. Obhajoba argumentovala tím, že Navalnyj nemohl chodit k vyžadovaným kontrolám, protože se léčil v Německu z otravy látkou ze skupiny novičok.

Kritik Kremlu tvrdí, že je politicky pronásledován a že jej v roce 2014 odsoudili jen proto, aby nesměl kandidovat proti Vladimiru Putinovi v prezidentských volbách. Firma Yves Rocher v listopadu 2014 podle agentury AFP uznala, že neutrpěla "žádnou škodu".

U soudu dnes promluvil Navalnyj, jeho obhájci i zástupce prokuratury. Kritik Kremlu před vynesením rozsudku prohlásil, že je souzen za smrtelnou urážku, které se dopustil tím, že přežil otravu nařízenou Putinem. O šéfovi Kremlu řekl, že do dějin vejde jako "travič". Kreml již dříve odmítl výroky opozičníka, který svou otravu připsal Putinovi a tajné službě FSB. Verdikt má zastrašit miliony Rusů, zdůraznil Navalnyj. "Tak to funguje - jednoho uvězníme, abychom zastrašili miliony," pronesl s tím, že nelze uvěznit celou zemi.

Jednání soudu dnes provázela přísná bezpečnostní opatření, policie mimo jiné uzavřela ulice v okolí soudní budovy, do které omezila přístup. Rádio Echo Moskvy vpodvečer uvedlo, že policie ještě před verdiktem uzavřela také Rudé náměstí sousedící s Kremlem. Přes den bezpečnostní složky zadržely už 370 stoupenců Navalného, informoval ruský server OVD-Info monitorující policejní zákroky.

Německo, Británie nebo Spojené státy krátce po vynesení verdiktu vyzvaly k okamžitému propuštění kritika Kremlu. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí výzvy odmítla. "Nevměšujte se do interních záležitostí suverénního státu. A doporučujeme, aby každý řešil své vlastní problémy," řekla podle agentury Ria Novosti.

Navalnyj před soudem opět obviňoval Putina a jeho režim

Ruský opoziční vůdce Alexej Navalnyj dnes u moskevského soudu prohlásil, že jej soudí za smrtelnou urážku, které se dopustil tím, že přežil otravu nařízenou prezidentem Vladimirem Putinem. Verdikt má zastrašit miliony Rusů, zdůraznil Navalnyj podle nezávislé televize Dožď. Kreml již dříve odmítl výroky opozičníka, který svou otravu připsal Putinovi a tajné službě FSB.

Na závěr svého vystoupení před ohlášením verdiktu Navalnyj vyzval soudkyni, aby jej zprostila obvinění, které označil za absurdní: chtějí jej poslat do vězení za údajnou zpronevěru u kosmetické firmy Yves Rocher, přestože jej mezitím očistil Evropský soud pro lidská práva a ruský stát mu vyplatil odškodnění za nespravedlivý soudní proces, který v prosinci 2014 vyústil v podmíněný trest.

"S tvrdohlavostí maniaka se mne náš stát snaží v tomto případu uvěznit," prohlásil Navalnyj podle listu Kommersant. "Celá naše země žije bez sebemenších perspektiv. Pokouší se to zastřít takovými exemplárními soudními procesy. Ale především doufám, že tento proces nebudou lidé vnímat jako signál, že by se měli bát. Toto vše je známkou slabosti. Nemůžete zavřít miliony lidí. A přijde okamžik, kdy si to lidé uvědomí. A takový okamžik přijde, protože žijí ve velice bohaté zemi, ale nic z toho nemají," prohlásil.

Západ vyzval Rusko k okamžitému propuštění Navalného

Německo, Británie, Francie či Spojené státy vyzvaly k okamžitému propuštění ruského opozičního předáka Alexeje Navalného, kterého dnes moskevský soud poslal do vězení. Německá kancléřka Angela Merkelová uvedla, že verdikt je v rozporu se zásadami právního státu, francouzský prezident Emmanuel Macron označil rozhodnutí soudu za "nepřijatelné" a šéf britské diplomacie za "perverzní". Litva a Lotyšsko vybídly Evropskou unii k uvalení sankcí na Rusko.

"Spojené státy jsou hluboce znepokojeny rozhodnutím ruských úřadů odsoudit opozičníka Navalného na dva roky a osm měsíců do vězení," uvedl americký ministr zahraničí Antony Blinken a vyzval k jeho "okamžitému" propuštění.

"Budeme s našimi spojenci a partnery úzce spolupracovat, abychom Rusko pohnali k zodpovědnosti za to, že nedodržuje práva svých občanů," dodal šéf americké diplomacie.

"Rozsudek nad Alexejem Navalným je dalek jakýchkoli zásad právního státu. Navalnyj musí být okamžitě propuštěn," uvedla německá kancléřka Angela Merkelová. "Násilí proti pokojným demonstrantům musí přestat," dodala.

Německý ministr zahraničí Heiko Maas označil dnešní verdikt moskevského soudu za "hořkou ránu" základním svobodám a právnímu státu v Rusku. "Alexej Navalnyj musí být neprodleně propuštěn," dodal Maas na twitteru. Německá ministryně obrany Anegret Krampová-Karrenbauerová označila verdikt nad Navalným za "čistý cynismus".

K "okamžitému a bezpodmínečnému propuštění" Navalného vyzval rovněž britský ministr zahraničí Dominic Raab. Propuštěni by podle něj měli být také všichni pokojní demonstranti a novináři zadržení v Rusku v posledních dvou týdnech.

"Dnešní perverzní verdikt, jehož cílem se stala oběť otravy spíše než ti, kteří jsou za ni zodpovědní, ukazuje, že Rusko nedodržuje základní závazky, které se očekávají od každého zodpovědného člena mezinárodního společenství," uvedl Raab v prohlášení.

Francouzský prezident Emmanuel Macron označil odsouzení Navalného za "nepřijatelné". "Politická neshoda není nikdy zločinem. Vyzýváme k okamžitému osvobození," uvedl prezident na twitteru.

K politikům, kteří vyzvali Rusko k Navalného propuštění, se přidal také rakouský kancléř Sebastian Kurz či ministři zahraničí Norska, Dánska a Švédska.

Odsouzení Navalného dnes kritizovaly také Litva a Lotyšsko, které vybídly Evropskou unii, aby uvalila na Rusko sankce. "Dialog mezi Evropskou unií a Ruskem je nyní možný jen jazykem sankcí," uvedl litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis. Pokud se k sankcím EU neuchýlí, Litva podle něj zváží uvalení "vlastních národních sankcí".

K Landsbergisově výzvě se připojil i šéf lotyšské diplomacie Edgars Rinkévičs. "EU musí uvalit sankce, Rada Evropy musí jednat, protože toto je porušení rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva," uvedl na twitteru. Odsouzení Navalného označil za "odpudivý cynismus".

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell vyzval Rusko k okamžitému propuštění Navalného. Jeho odsouzení je podle něj v rozporu s mezinárodními závazky Ruska, vládou práva i základními svobodami. O případných sankcích se Borrell nezmínil. "Co nejsilněji odsuzuji rozsudek nad Alexejem Navalným. Vyzývám Rusko, aby se drželo mezinárodních závazků a propustilo jej okamžitě a bezpodmínečně," uvedla také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Předseda Evropské rady Charles Michel ujistil, že EU odmítá uznat Navalného odsouzení. "Spravedlnost nesmí být zpolitizovaná," napsal na twitteru.

Policie zadržela během celého dne už přes 500 lidí

Přes tisíc lidí zadržela dnes policie při protestech stoupenců ruského opozičního předáka Alexeje Navalného, které se konaly hlavně v Moskvě a Petrohradu. Informoval o tom ruský sever OVD-Info, který monitoruje policejní zákroky. Soud dnes Navalného podmíněný trest změnil na nepodmíněný. Verdikt znamená, že kritik Kremlu má strávit ve vězení dva roky a osm měsíců.

Podle serveru OVID-Info zadrželi policisté přes 860 lidí v Moskvě, zhruba 175 lidí v Petrohradě a další protestující v Iževsku, Omsku, Čeljabinsku a dalších ruských městech.

K dalším protestům ihned po dnešním rozhodnutí soudu vyzval tým Navalného. Jako místo demonstrace určil Manéžní náměstí nedaleko Kremlu. To mezitím obsadily bezpečnostní složky a nedalo se tam podle serveru Kommersant dostat. Uzavřen byl i vstup z metra na náměstí a také některé další stanice metra v centru metropole.

Menší skupiny stoupenců Navalného se scházely na různých místech v centru Moskvy, popsal server The Moscow Times. Kolem 23:00 místního času (21:00 SEČ) pochodovalo centrem ruského hlavního města odhadem na 2000 protestujících, informoval server Meduza.

V Petrohradu nebylo podle zpravodaje listu Kommersant zcela jasné, kdo se protestů účastní a kdo jen prochází kolem. Podobnou situaci hlásil i z některých míst v Moskvě. Na Manéžním náměstí policie odvedla jednoho zadrženého za oplocení, za ním běžel druhý muž a tvrdil, že je to jeho bratr a že jen stáli na zastávce, popsal Kommersant.

Jednání soudu dnes provázela přísná bezpečnostní opatření, policie mimo jiné uzavřela ulice v okolí soudní budovy, do které omezila přístup. Zvýšená bezpečnostní opatření byla už během dnes podle agentury TASS patrná i v centru Moskvy.

Moskevský soud dnes Navalného poslal do vězení, když jeho dřívější podmíněný trest v délce 3,5 roku změnil na nepodmíněný. Do výkonu trestu se přitom má započítat doba, kterou opozičník v rámci předešlého soudního verdiktu pobýval v domácím vězení, takže Navalnyj má za mřížemi strávit dva roky a osm měsíců. Jeho obhájkyně již oznámila, že se proti rozhodnutí soudu odvolá.

Kreml varuje EU nespojovat vztahy s Ruskem s Navalným

Kreml dnes varoval Evropskou unii, aby neudělala "hloupost", že bude podmiňovat budoucí vztahy s Ruskem osudem opozičního vůdce Alexeje Navalného. Mluvčí ruského prezidenta současně prohlásil, že Vladimir Putin nesleduje soud, který v Moskvě právě rozhoduje, zda hlavního kritika Kremlu pošle do vězení. Ruské ministerstvo zahraničí podle tiskových agentur odsoudilo přítomnost zahraničních diplomatů v soudní síni jako vměšování do vnitřních záležitostí Ruska.

"Doufáme, že nedojde na takovou hloupost, jakou by bylo spojování perspektiv vztahů mezi Ruskem a Evropskou unií s případem tohoto obyvatele vazební věznice," řekl Putinův mluvčí Dmitrij Peskov podle agentury TASS v souvislosti s nadcházející návštěvou šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella v Moskvě. Mluvčí dodal, že Putin nesleduje proces s Navalným, ale chystá se na schůzku s učiteli.