Soud poslal Kočku do vazby kvůli možnému ovlivňování svědků

Praha - Obvodní soud pro Prahu 4 poslal do vazby pražského podnikatele Jana Kočku a dalšího z celkem tří lidí, kteří čelí obvinění z vydírání. Důvodem je obava z možného ovlivnění svědků. Novinářům to dnes po jednání soudu řekl státní zástupce Tomáš Saňa. Trojice podle policie napadla sedmapadesátiletého muže a nutila ho k převodu firmy. Podle Kočkova advokáta Vlastimila Rampuly je důvodem vazby fakt, že policie ještě nedokončila výslech svědka, který je zároveň poškozeným. Vazba by tak podle něj mohla trvat jen pár dní.

"Pan obviněný (Kočka) byl vzat do vazby, neboť panovala důvodná obava, že by mohl ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky," řekl Saňa. Z dalších dvou obviněných byl podle něj jeden rovněž vzat do vazby ze stejného důvodu a druhý propuštěn.

"Jsou obviněni především ze zločinu vydírání a návrh na vazbu byl dáván právě z toho důvodu, že jsme shledávali obavu, že by mohli ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky. Ta kauza stojí na tvrzení svědků," vysvětlil státní zástupce. Potvrdil, že v případu se jedná o převod firmy poškozeného, který podle něj po útoku obžalovaných musel vyhledat ošetření, ale nebyl hospitalizovaný.

Rampula doplnil, že důvodem vazby má být výslech svědka a zároveň poškozeného, který podle něj pracovně odjel z Prahy. "Svědek s vědomím policie záhadným způsobem odjel a musel odjet z Prahy, a nemohl být tudíž vyslechnut. Uvidíme, jak rychle se podaří toho svědka zajistit a vyslechnout," řekl advokát. Dodal, že jde o hlavní důvod vazby a po vyslechnutí svědka se dá předpokládat propuštění. Situaci se podle něj dalo snadno vyhnout, kdyby policie svědka vyslechla hned. Zopakoval také, že jeho klient Kočka považuje obvinění za nesmyslné. Kriminalisté zadrželi trojici v úterý odpoledne.

Policie stíhá Kočku spolu s dalšími 25 lidmi a čtyřmi firmami také z krácení daně. Podle detektivů pomocí fiktivních faktur připravili stát na daních zhruba o 150 milionů korun. Podle České televize čelí v případu obvinění i Kočkova úklidová firma Prostor. Podnikatel dříve uvedl, že v souvislosti s daňovou kauzou pozastaví své členství v pražské ČSSD, jejímž byl dlouholetým členem.

Rodina Kočkových proslula mimo jiné pořádáním Matějských poutí na holešovickém Výstavišti. Bratra Jana Kočky zastřelil v roce 2008 v pražské restauraci Monarch Bohumír Ďuričko, soud ho poslal na 12,5 roku do vězení.