Soud poslal do vazby soudce v kauze ovlivňování případů

Praha - Obvodní soud pro Prahu 1 poslal do vazby soudce pražského vrchního soudu Zdeňka Sováka a další dva obviněné v kauze údajného ovlivňování soudních kauz a korupce. Žalobce Zdeněk Štěpánek požadoval vazbu pro čtyři z pěti obviněných, soud mu vyhověl ve třech případech. Štěpánek to řekl novinářům po vazebním zasedání. U většiny obviněných se obává zejména možného ovlivňování svědků.

"Obviněný soudce vrchního soudu byl vzat do vazby, stejně jako druhá osoba, se kterou byl v kontaktu," řekla mluvčí obvodního soudu Pavla Hájková, která zároveň o vazbě rozhodovala. Podle ní by obvinění mohli působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo mařit prověřování případu. Jednoho ze stíhaných poslala do vazby, protože by podle soudkyně mohl uprchnout. Jde totiž o cizince, který má vazby v zahraničí, uvedla Hájková.

Policie pětici zadržela v sobotu, obvinila je z přijímání úplatku, podplácení, zneužití pravomoci úřední osoby, legalizace výnosů z trestné činnosti a nadržování. V případě odsouzení za tyto trestné činy hrozí až dvanáctileté vězení.

Jedním ze stíhaných je podle informací Radiožurnálu i známý pražský právník Jiří Teryngel. Hospodářské noviny (HN) dnes uvedly, že dalšími obviněnými jsou arménský podnikatel a malíř Gagik Tonyan, podnikatel Milan Bíba a jeho partnerka. Tonyanovým případem se Sovák podle HN zabýval letos v březnu, kdy zrušil odsuzující rozsudek pražského městského soudu. Policie se podle HN domnívá, že byl následný osvobozující verdikt vrchního soudu ovlivněn.

Z informací vyplývá, že do vazby byli posláni Tonyan a Bíba, přítelkyni podnikatele soud naopak propustil. Sováka policisté k soudu přivezli před 18:00 , na dotaz novinářů odpověděl, že úplatky nebral. Okolo 18:30 ho musela kvůli nevolnosti od soudu odvézt záchranná služba, po hodině a půl ho přivezla zpět, vazební zasedání tak mohlo pokračovat. "Jeho zdravotní stav asi není dobrý, ale výslechu byl schopen a také vypovídal," řekla Hájková.

Teryngel, pro kterého podle HN žalobci vazbu nechtěli, odmítl, že by někomu předal peníze. "Bylo mi sděleno obvinění pro nepřímé úplatkářství se sazbou do dvou let vězení. Ale v době, kdy jsem měl předat úplatek, na vrchním soudu neleželo žádné moje odvolání, za které bych mohl lobbovat," řekl Hospodářským novinám.

HN také uvedly, že společnost Metrostav se obrátila na příslušné orgány s oznámením možného zneužití svého jména k pokusům ovlivnit soudní jednání. Podle deníku ale oznámení bylo podáno v posledních dnech, případ přitom policie prověřuje několik měsíců. Kauzu související s Metrostavem má v příštích týdnech vrchní soud podle HN posuzovat, Sovákův senát ji však řešit neměl.

Kriminalisté v sobotu zasahovali kvůli případu na vrchním soudu. Zásahu se podle serveru Lidovky.cz účastnil i předseda soudu Luboš Dörfl. Předseda HN řekl, že jakékoli podezření nad Sovákovou prací nezaznamenal.

Sovák působí na pražském vrchním soudu jako předseda senátu. V minulosti byl dvakrát dočasně zbaven funkce a nesměl soudit. Ještě jako soudce Nejvyššího soudu čelil trestnímu stíhání pro podezření z porušování autorského práva a podvodu.

Na podzim 2003 soudce havaroval s více než dvěma promile v krvi. Vyvázl s pokutou. Se zahlazením nehody mu podle dřívějších informací médií pomáhal Vladislav Větrovec, který se podle policie podílel na zmanipulovaných konkurzech kolem ústeckého soudce Jiřího Berky. Podle odposlechů pořízených v Berkově kauze spolu byli Sovák a Větrovec v minulosti v častém kontaktu.

K 31. prosinci Sovákovi ze zákona zanikne jeho soudcovská funkce, je mu 70 let. Zproštění funkce tak předseda soudu navrhovat nebude.