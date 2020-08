Soud slovenského podnikatele Majského poslal do vazby

Praha - Pražský městský soud poslal do předběžné vazby slovenského podnikatele Jozefa Majského, který byl na Slovensku odsouzen k devítiletému trestu vězení za vytunelování zkrachovalých nebankovních firem BMG Invest a Horizont Slovakia. ČTK to řekla mluvčí soudu Markéta Puci. Čtyřiasedmdesátiletého muže zadržela policie v úterý v pražské nemocnici na základě evropského zatykače. Státní zástupce musí do 60 dní rozhodnout, zda podá návrh na jeho předání na Slovensko.

Slovenského podnikatele odvezla eskorta podle Puci do pražské pankrácké věznice. S uložením vazby nesouhlasí. "Proti tomuto rozhodnutí si pan Majský podal stížnost, ta však nemá odkladný účinek," uvedla mluvčí. Rozhodovat o stížnosti bude pražský městský soud.

Nyní je podle Puci na městském státním zastupitelství, aby na základě předběžného šetření rozhodlo, zda bude podávat návrh na předání muže na Slovensko nebo ne. Majský byl v sousedním státě na konci července pravomocně odsouzen k devíti letům vězení za podvod. Muž, jehož média v 90. letech označovala za jednoho z nejbohatších Slováků s kontakty na vlivné politiky, způsobil podle soudů škodu přes 400 milionů korun. Obžaloba byla podána už v roce 2004.

Podle slovenské policie zatkli policisté muže v jedné z pražských nemocnic. Slovenská média s odkazem na její dřívější vyjádření uvedla, že byl na psychiatrii a že se předtím začal před policií skrývat. Česká policie totiž zadržela Majského už v červnu v nemocnici v Šumperku, kde byl podnikatel hospitalizován a čekala ho operace. Tehdy na něj vazba uvalena nebyla. Slovák má podle médií také české občanství a může požádat, aby si trest mohl odsedět v českém vězení.

BMG Invest a Horizont Slovakia v minulosti nabízely klientům nereálně vysoké úroky z vkladů. V roce 2002 zkrachovaly a desetitisíce klientů připravily o několik miliard tehdejších slovenských korun.