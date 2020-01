Soud poslal do vazby muže stíhaného za střelbu na auto a cisternu

Příbram - Okresní soud v Příbrami dnes poslal do vazby pětatřicetiletého muže z Prahy, který je stíhán kvůli středeční střelbě na osobní auto na silnici I/4 na Příbramsku a na cisternu v Jihočeském kraji. ČTK to řekl mluvčí soudu Miloslav Boudník. Při incidentech nebyl nikdo zraněn. Policie muže obvinila z pokusu o vraždu a obecného ohrožení, za což mu hrozí 15 až 20 let vězení nebo až výjimečný trest.

Rozhodnutí o vazbě soud podle Boudníka zdůvodnil obavami z útěku obviněného muže a možného opakování trestné činnosti.

Řidič BMW X1 vystřelil na silnici I/4 u Zalužan na osobní vůz Škoda Kodiaq. Na území Jihočeského kraje zasáhl také cisternu převážející pohonné hmoty. Výstřely poškodily jen vrchní plášť. Muž se podle policie zbraně po činu zbavil. Kriminalisté ji dnes našli při pátrací akci poblíž řeky Otavy v Písku, uvedla policie na twitteru.

Policisté nadále hledají svědky případné další střelby, kterou mohl mít muž na svědomí. Pokud někdo zaznamenal ve středu mezi 05:00 a 10:00 mezi Prahou a Pískem střelbu na vozidlo nebo má sám poškozené auto od střelné zbraně, měl by to oznámit na linku 158.