Soud poslal do vazby muže podezřelého z pokusu o vraždu v Německu

Praha - Středočeský krajský soud dnes poslal do vazby cizince, který je podezřelý z pokusu o vraždu partnerky v Německu. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí soudu Hana Černá. Dvaatřicetiletého muže zadrželi policisté v úterý na dálnici D1, do Česka utekl spolu s 1,5letým synem. Cizinec bude pravděpodobně na základě evropského zatykače předán zpět do Německa, o osudu chlapce rozhodne úřad sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Podle Černé poslal soud muže do vazby proto, že by se jinak mohl pokusit o útěk.

Policejní mluvčí Kateřina Rendlová v úterý uvedla, že česká policie dostala od německých kolegů informaci, že je muž podezřelý z pokusu o vraždu na útěku a pravděpodobně směřuje na území ČR. Čeští policisté podle ní podezřelého cizince zadrželi na 41. kilometru dálnice D1 ve směru do Brna po 45 minutách od oznámení z Německa.

Muž podle dosavadních informací v úterý před 18:00 překročil hraniční přechod Krásný Les v Ústeckém kraji, kde ho policisté kontrolovali. Pátrání po něm ale v té době ještě nebylo zaneseno v systémech. Okolnosti prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů. Možnost překročit státní hranice je nyní omezena kvůli epidemii nového typu koronaviru.