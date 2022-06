Soud poslal do vazby muže obviněného z čtyřnásobné vraždy na Vsetínsku

Vsetín – Okresní soud ve Vsetíně dnes poslal do vazby muže obviněného z čtyřnásobné vraždy v Loučce na Vsetínsku. ČTK to řekl předseda soudu Pavel Kotrady. Jednatřicetiletý muž podle policie koncem dubna v rodinném domě usmrtil svou o rok starší ženu a jejich tři malé děti ve věku do pěti let. Poté podle zjištění policie nožem pořezal i sebe a nakonec způsobil výbuch domu. Muži hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

"Kolegyně dnes rozhodla o vzetí obviněného do vazby," uvedl Kotrady. Soud podle něj shledal důvody vazby útěkové a předstižné. Znamená to, že podle soudu existuje nebezpečí, že by obviněný mohl uprchnout nebo se skrývat, aby se vyhnul trestnímu stíhání. Zároveň má soud obavu, že by muž mohl trestnou činnost, pro kterou je stíhán, opakovat.

Kriminalistům se muže podařilo vyslechnout až v uplynulých dnech. Při explozi a následném požáru totiž utrpěl vážná zranění, se kterými byl letecky transportován do ostravské fakultní nemocnice. Těla ženy a tří dětí se po výbuchu našla v sutinách domu.

Rodinný dům na jižním okraji obce, která má zhruba 800 obyvatel, explodoval 24. dubna brzy ráno. Výbuch budovu výrazně poničil, část se jí zřítila. Rodina, která v domě žila, nebyla podle starosty obce Jaromíra Kořístky (nez.) problémová. Den po výbuchu novinářům řekl, že šlo o tři děti s matkou pocházející ze Slovenska a otce, který byl Čech. V domě podle něj bydleli necelé čtyři roky.