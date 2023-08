Soud poslal do vazby mladíka viněného ze znásilnění ženy v Hostivaři

Praha - Obvodní soud pro Prahu 10 odpoledne poslal do vazby šestnáctiletého mladíka, kterého kriminalisté obvinili ze znásilnění kvůli napadení ženy v Hostivaři v noci na sobotu. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala. Stíhanému mladíkovi hrozí maximálně pětileté vězení, kdyby byl dospělý, mohly by mu soudy uložit až 12 let.

"Obviněný mladistvý byl k návrhu státní zástupkyně zdejšího státního zastupitelství vzat soudem do vazby. V této souvislosti veřejnosti nehrozí tedy žádné nebezpečí," uvedl Cimbala. Doplnil, že s ohledem na neveřejnost přípravného řízení, práva dotčených osob a věk obviněného nebudou žalobci v tuto chvíli poskytovat podrobnější informace.

Mladík podle policie na ženu zaútočil a odtáhl do křoví u zastávky MHD v ulici Doupovská v Praze 10. Kriminalisté ho dopadli po rozsáhlé pátrací akci během několika hodin. Napadená žena skončila se zraněními v nemocnici.

Obviněného dnes policejní eskorta přivezla do Justičního areálu Na Míčánkách v pražských Vršovicích před 13:00. Vazební zasedání trvalo více než hodinu, eskorta následně mladíka v poutech okolo 14:30 odvezla.

Na sociálních sítích se objevily informace o tom, že podezřelým útočníkem je Ukrajinec. Policie neupřesnila, z jaké země obviněný pochází. Případ z Hostivaře však společně s nedávným znásilněním a pokusem o vraždu mladé dívky z Plzně zmínil policejní prezident Martin Vondrášek na nedělní tiskové konferenci, na níž ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) odmítl kolektivní vinu u trestných činů cizinců a odmítl rozdmýchávání vášní a nenávistných projevů kvůli národnosti pachatelů.

V loňském roce policie podle statistik evidovala 880 případů znásilnění. Mladiství od 15 do 18 let se podle kriminalistů dopustili 25 případů, děti mladší 15 let 36 případů. Cizince jako pachatele vyšetřovatelé evidovali z celkového počtu v 62 případech. Za prvních šest měsíců letošního roku policisté registrovali 535 případů znásilnění, dosud objasnili necelou polovinu z nich. Za mladistvé označila policie pachatele u 16 případů, za děti pod 15 let u pěti případů. Cizinci se podle statistik letos dopustili 26 skutků kvalifikovaných jako znásilnění.

Minulý týden vzbudil pozornost případ z Plzně, při němž osmnáctiletý cizinec podle kriminalistů brutálně napadl, znásilnil a pokusil se zavraždit dívku, které je podle neoficiálních informací 15 let. Mladík je stíhán za znásilnění a pokus o vraždu. Podle plzeňského primátora Romana Zarzyckého (ANO) je obviněným Ukrajinec, který v Česku delší dobu žije. Policie národnost podezřelého neuvedla.