Praha - Soud dnes poslal do vazby oba Iráčany podezřelé z terorismu, které česká cizinecká policie ve středu zadržela na pražském letišti. Třicetiletý Amar Rahím Mahmúd Mahmúd a o tři roky mladší Rijám Šukrí Salí Badríová souhlasili se svým předáním do Rakouska, kde čelí obvinění z účasti na teroristické skupině a z financování terorismu. Novinářům to po vazebních zasedáních řekl mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

"Návrhu státní zástupkyně na vzetí zadrženého do vazby bylo vyhověno. Jelikož zadržený vyjádřil souhlas s předáním do Rakouska, proběhlo takzvané zjednodušené řízení," uvedl mluvčí k Mahmúdovi. "Mohu potvrdit, že i ohledně druhé zadržené osoby bylo návrhu na vzetí do vazby vyhověno," doplnil poté, co soud rozhodl i o Badríové.

Dvojici zadrženou na základě rakouského zatykače dnes postupně předvedla k neveřejným jednáním u pražského městského soudu eskorta. Muž i žena se před přítomnými novináři snažili skrývat obličej.

Vzhledem k tomu, že oba zadržení souhlasí s předáním, lze podle Cimbaly předpokládat, že budou do Rakouska eskortováni v nejbližších dnech. Lhůta pro předání je desetidenní. "Ve vztahu k České republice nebyly tyto osoby nikdy trestány a mají čistý trestní rejstřík," podotkl mluvčí.

"Můj mandant zcela popřel veškerou vinu, která mu byla kladena v zatýkacím rozkazu. Ohledně viny však tento soud nerozhodoval," sdělil Mahmúdův právní zástupce Martin Rezek. Doplnil, že jeho klient cestoval v době zadržení do Iráku. Odkud do Prahy přiletěl, právník neví. Badríová se dnes podle Cimbaly k vině nijak nevyjádřila.

Dvojice podle rakouského zatykače spolupracovala s dalším Iráčanem, jenž je obviněn ze dvou útoků na vlaky v Německu. Muž byl na začátku týdne dopaden v Rakousku, které ho ve čtvrtek rovněž poslalo do vazby. Podle svého obhájce tvrdí, že s dvojicí zadrženou v Praze nemá nic společného.

Iráčan zadržený ve Vídni je podezřelý z toho, že s několika dalšími lidmi natáhl loni v říjnu ocelové lano mezi sloupy trakčního vedení nad kolejemi u bavorského městečka Allersberg, po kterých jezdí vysokorychlostní vlaky na trase Mnichov-Norimberk. Ve druhém případu z loňského prosince odhalili drážní zaměstnanci poškození trakčního vedení u kolejí mezi berlínskými nádražími Karlshorst a Wuhlheide.

Podle německého generálního státního zastupitelství tento dvaačtyřicetiletý muž zjevně sympatizoval s takzvaným Islámským státem. Je stíhán za pokus o vraždu s teroristickým motivem, za těžké poškození věci s teroristickým motivem a za členství v teroristické organizaci. Hrozí mu až doživotí. Podle prokuratury se ke skutkům přiznal, odmítá ale, že jeho motiv byl teroristický.