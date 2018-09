Praha - Pražský městský soud dnes poslal bývalého ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého na devět let do vězení a uložil mu trest propadnutí majetku. Uznal ho vinným z přijímání úplatků a ze zmanipulování dvou zakázek. Šestice ostatních obžalovaných si má odpykat odnětí svobody v délce od čtyř do osmi let, soud jim také rozdal citelné peněžité tresty. Verdikt, podle nějž obžalovaní také musí nemocnici uhradit způsobenou škodu v celkové výši 63 milionů korun, není pravomocný.

Všichni obžalovaní se z dnešního vyhlášení rozsudku omluvili, devětapadesátiletý Dbalý svou nepřítomnost zdůvodnil dlouhodobou pracovní neschopností. Jeho advokátka za něj obratem podala odvolání proti všem výrokům verdiktu, tresty označila za drakonické. Státní zástupce si ohledně odvolání ponechal čas na rozmyšlenou, uvedl ale, že je s rozhodnutím spokojen, ačkoliv například pro Dbalého požadoval o rok delší vězení.

Dbalý se svým náměstkem, primářem chirurgie Michalem Toběrným podle soudu ovlivnili v roce 2009 tendr na digitalizaci chorobopisů a nákup Leksellova gama nože. Do Dbalého kapsy šly údajně úplatky za zhruba 27,8 milionu korun.

Video: Soud poslal Dbalého do vězení na 9 let

26.09.2018, 13:00, autor: Hynek Beran, zdroj: ČTK

V případu digitalizace archivu papírových chorobopisů figuruje dále Petr Kutil z dceřiné společnosti nemocnice Holte Medical a bývalý ředitel odboru ministerstva zdravotnictví Pavel Kocourek. Podle rozsudku se domluvili, že tendr ovlivní ve prospěch nastrčené firmy Disol, za niž jednal další obžalovaný Tomáš Kadlec, a že zakázku ve skutečnosti provede subdodavatel za výrazně nižší cenu. Rozdíl mezi částkami pak údajně vyvedli přes společnost jiného obžalovaného Josefa Veselého.

Při nákupu gama nože se Dbalý s Toběrným podle verdiktu nechali uplatit za to, že oslovili pouze firmu posledního obžalovaného Jozefa Kalavského, ačkoliv věděli, že nesplňovala podmínky zadávacího řízení.

Hlavní líčení trvalo od ledna 2016, zabralo šedesátku jednacích dní a soud vyslechl desítky svědků. Proces zbrzdilo i to, že lékař k soudu nechodil a stěžoval si na psychické problémy. Soudkyně ho proto poslala na vyšetření do ústavu. kde znalci dospěli k závěru, že se soudního jednání účastnit může. Uvedli také, že v době údajné trestné činnosti byl příčetný, ačkoliv požíval alkohol a později i kokain.

Klíčovým důkazem v případu byly Dbalého poznámky, které u něj zajistila policie při domovní prohlídce. Senát soudkyně Silvie Slepičkové uzavřel, že elektronické zápisky jsou podrobným deníkovým záznamem událostí, které se skutečně staly. Lékař v nich údajně psal mimo jiné o úplatcích, které dostával. S balíčky peněz se navíc fotografoval. Obhajobu, podle níž šlo o fikci nebo legraci, odmítl soud jako nevěrohodnou.

Před policejní razií se Dbalý podle soudu pokusil ukrýt kufr s hotovostí, zlatem a známkami v hodnotě 34,5 milionu, a to tak, že opustil noční lékařskou službu, kterou měl mít ve vinohradské nemocnici. Celkový zajištěný majetek Dbalého dosáhl 50 milionů korun. Muž uvádí, že peníze získal sběratelskou činností.

Dbalý čelí kvůli svému působení v nemocnici ještě dvěma dalším stíháním. Na jaře začal pražský městský soud projednávat případ týkající se mimo jiné smluv na poskytování právnických služeb. Třetí kauza souvisí s dodávkou pro pracoviště navigované chirurgie. Podle serveru iRozhlas.cz byla v této věci čerstvě podána obžaloba. Státní zástupce Zdeněk Matula to dnes ČTK nechtěl potvrdit s tím, že vyrozumění o jeho rozhodnutí ještě oficiálně neobdržely všechny zúčastněné strany. Také v těchto případech může být Dbalého deník významným důkazem, pokud příslušné soudní senáty rovněž uznají, že zápisky odrážejí realitu.

Tresty uložené obžalovaným:

Odnětí svobody (v letech) Peněžitý trest (v Kč) Vladimír Dbalý 9 propadnutí majetku Michal Toběrný 8 pět milionů Petr Kutil 6 čtyři miliony Pavel Kocourek 5 milion Tomáš Kadlec 6 300.000 Josef Veselý 4 60.000 Jozef Kalavský 5 dva miliony