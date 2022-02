Soud pokročí v projednávání kauzy Romana Čechmánka obžalovaného z podvodu

Zlín - Zlínský krajský soud se dnes téměř po dvouměsíční pauze vrátí k projednávání kauzy bývalého hokejového reprezentanta Romana Čechmánka. Podle obžaloby se při svém neúspěšném podnikání dopustil podvodu se škodou přesahující 15 milionů korun. Před soudem by měl vypovídat jeden ze svědků, trestní senát se zřejmě bude zabývat také listinnými důkazy. Zdali dnes zazní i závěrečné řeči a případně též rozsudek, není jasné.

Padesátiletý Čechmánek snahu o podvod dlouhodobě odmítá. Už dříve uvedl, že neměl důvod nikoho okrást a nikdy nepřemýšlel nad tím, že by se chtěl na někom obohatit. Krajský soud ho v minulosti už třikrát obžaloby zprostil, nepodařilo se podle něj prokázat, že by někdejší hokejista měl v úmyslu obohatit sebe či někoho jiného. Jeho rozsudek však dvakrát zcela a naposledy částečně zrušil olomoucký vrchní soud a vrátil věc k projednání do Zlína.

Podle obžaloby se olympijský vítěz z Nagana podvodu dopustil mezi lety 2011 až 2014, především v souvislosti s výstavbou minipivovaru ve Zlíně a přestavbou bytového domu v Holešově. Státní zástupce uvedl, že obžalovaný uzavíral smlouvy a dohody se záměrem získat majetkový prospěch, přestože jeho tíživá finanční situace mu nedovolovala je plnit. Na základě smluv odebíral služby, stavební materiál a bytové nebo restaurační vybavení.

Na podnikání si Čechmánek půjčoval peníze od známých, měl úvěry u bank. Minipivovar s restaurací ve Zlíně musel po roce fungování zavřít. Přestavbu domu v Holešově nedokončil. Koupil také bývalý domov důchodců v Prostějově, investoval do developerského projektu v Chorvatsku, vlastnil byty ve Zlíně a v Čeladné. Jeho dluhy dosáhly desítek milionů korun. Od roku 2013 byl Čechmánek v insolvenci, o rok později vyhlásil soud konkurz na jeho majetek.