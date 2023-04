Soud podruhé rozhodne v kauze sportovních dotací ministerstva školství

Praha - Pražský městský soud dnes podruhé rozhodne v kauze rozdělování sportovních dotací na ministerstvu školství. Mezi obviněnými je bývalý šéf českého fotbalu Miroslav Pelta či někdejší náměstkyně ministerstva Simona Kratochvílová. Za zmanipulování dotací jim soud předloni oběma uložil vězení, peněžité tresty i zákazy činnosti, odvolací senát ale následně verdikt zrušil a vrátil případ k doplnění dokazování.

Obžalobě čelí vedle Pelty a Kratochvílové také Fotbalová asociace ČR (FAČR), Česká unie sportu (ČUS), její předseda Miroslav Jansta, sekretář unie Jan Boháč a bývalý šéf ministerského odboru sportu Zdeněk Bříza. Všechny tyto obviněné původní zrušený rozsudek osvobodil. Státní zástupce nyní opětovně žádá odnětí svobody a peněžité tresty pro všechny obviněné lidi. Pro Peltu chce devět let vězení a zaplacení 25 milionů korun, pro Kratochvílovou deset let vězení a zaplacení šesti milionů, pro Janstu pět let za mřížemi a dvoumilionový peněžitý trest.

Žalobce mimo jiné tvrdí, že Kratochvílová ovlivnila v roce 2017 výši dotací ve prospěch Peltovy FAČR a Janstovy ČUS a že mužům vynášela informace. Všichni obvinění vinu odmítají. Kvůli případu dříve rezignovala ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Kauza stála místo i Kratochvílovou a Peltu, který se svého postu ve fotbalové asociaci vzdal z vazby. Ministerstvo školství se po obžalovaných domáhá náhrady škody ve výši přes 1,1 miliardy korun.