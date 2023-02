Soud podle odborů zamítl návrh vedení Nexenu na nezákonnost stávky

Bitozeves (Lounsko) - Krajský soud v Ústí nad Labem podle odborářů zamítl návrh vedení továrny Nexen Tire u Žatce na Lounsku na nezákonnost stávky. Část zaměstnanců tam začala stávkovat v úterý mimo jiné za zvýšení mezd. ČTK to řekl předseda odborového svazu KOVO Roman Ďurčo. Mluvčí ústeckého krajského soudu Veronika Suchoňová ČTK řekla, že nemůže informaci potvrdit ani vyvrátit. Vyjádření vedení Nexenu ČTK zjišťuje.

"Tvrdili, že stávka je nelegální, takže teď mají rozhodnutí soudu, že to tak není. Je to také vzkaz směrem k zaměstnancům, že se nemají čeho bát, protože jsou v právu," uvedl Ďurčo. Vyjádření soudu bylo podle něj zasláno odborové organizaci datovou schránkou. "Na včerejším (úterním) jednání nám o tom zapomnělo vedení nějak říct," poznamenal předseda. Odboráři se s vedením sešli, aby projednali požadavky vyplývající z kolektivní smlouvy. Cílem stávky je kolektivní smlouvu uzavřít. Zástupci firmy chtějí požadavky probrat s korejskými vlastníky podniku, podle odborů přislíbili odpověď do týdne.

Část zaměstnanců továrny Nexen pokračuje ve stávce mj. za vyšší mzdy

Druhý den pokračuje neomezená stávka části zaměstnanců továrny Nexen Tire u Žatce na Lounsku. Šéf odborové organizace v Nexenu Pavel Rohel ČTK řekl, že stávkující zaměstnanci zůstali doma, v továrně jsou přítomny stávkové hlídky. Vedení firmy totiž nechce, aby se stávkující zaměstnanci zdržovali ve fabrice, přestože mají směnu. Odbory to považují za porušení právních předpisů. Část zaměstnanců jihokorejské výrobny pneumatik stávkuje s cílem uzavřít kolektivní smlouvu, v níž odbory žádají pro zaměstnance například zvýšení mezd. Společnost ve vyjádření pro ČTK uvedla, že připravuje navýšení mezd od 1. března. O jak velké zvýšení mezd půjde, zástupci firmy neuvedli.

Firma zmínila, že mzdy v minulosti všem svým zaměstnancům zvedla. Odbory naopak tvrdí, že se mzdy velké části zaměstnanců nezvýšily od roku 2018. Firma tvrdí, že je nyní kvůli rostoucím nákladům ve ztrátě. Podle údajů z výročních zpráv ve Sbírce listin společnost v roce 2021 vykázala zisk po zdanění přes 709 milionů Kč, o rok dříve byla ve ztrátě 1,4 miliardy Kč. Odbory podle zástupců firmy stávkují za nepřiměřené požadavky, které neodpovídají ekonomické situaci společnosti. "Neřekl bych, že je na tom firma tak špatně," reagoval na to předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo.

"Stávkující zaměstnance ve fabrice nemáme. Směnu dnes mají a úseky stojí. Jsme v pozici, kdy stávkujeme a vyčkáváme na odpověď zaměstnavatele na naše požadavky," řekl Rohel. Ve firmě pracuje 1100 lidí. Odbory uvedly, že stávku podporuje většina zaměstnanců, aktivně se do ní zatím zapojilo přes 190 z nich. Odboráři v továrně před rokem vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli postoji korejských vlastníků firmy ke kolektivnímu vyjednávání. Ke stávce přistoupili poté, co zaměstnavatel odmítl smlouvu zprostředkovatele, tedy kompromisní dohodu mezi oběma stranami. Po úterní schůzce vedení firmy přislíbilo do týdne odpověď na požadavky stávkujících. Podle Rohela jde o "úhybný manévr", aby vedení Nexenu získalo čas pro oslabení stávky. Ďurčo řekl, že existuje riziko, že se zaměstnanci rozhodnou ve stávce dál nepokračovat. "Ale podle vyjádření zaměstnanců jsou připraveni své zájmy hájit až do konce," uvedl. Dodal, že pevně věří v dohodu, která skončí podpisem kolektivní smlouvy.

Také dnes ráno oslovení zaměstnanci ČTK potvrdili, že stávkující pracovníci do práce nepřijdou. "Ti, co jsou ve stávce, zůstali doma, ale hlídku jsme večer viděli," řekl ČTK zaměstnanec pracující v kotelně. “My jsme takové oddělení, které do stávky nemůže, topit se musí pořád,” dodal. Do Nexenu nastupují i nováčci, dnes ráno jich šlo několik na svou první směnu. Jeden z nich ČTK řekl, že mu zaměstnavatel nabídl nástupní plat 30.000 korun hrubého. "To není vůbec špatný, navíc máte bonusy 2000 korun, když chodíte celý měsíc," podotkl Jakub Zollpriester, jenž nastupuje na pozici operátora. Naopak jiní zaměstnanci, kteří dnes ráno odcházeli z noční směny, uvedli, že kvůli nespokojenosti podali výpověď, nepřáli si však uvést jméno. Tichou podporu stávkujícím vyjádřila trojice operátorů, kteří jsou ve zkušební době. "My se do stávky zapojit nemůžeme, ale určitě ji podporujeme," řekli ČTK.

Mezi požadavky odborů vycházející z kolektivní smlouvy patří mimo jiné zvýšení mezd o 8,3 procenta, dvacetiprocentní příplatek za noční směnu a víkendy nebo dvě koruny navíc k hodinové sazbě směnařů, uvedli už dříve odboráři. Nástupní mzda operátora výroby podle odborářů činí 22.700 korun. Průměrnou mzdu zaměstnanců firma neuvádí. Zaměstnanci, které v úterý novináři před továrnou oslovili, výši mezd nechtěli uvádět. Odbory odhadují denní ztrátu podniku na 15 milionů korun a společnost podle písemného vyjádření pro MF Dnes až na 20 milionů korun denně.

Společnost Nexen Tire vyrábí pneumatiky pro osobní a lehká užitková auta. Firma s jihokorejským majitelem sídlí v Bitozevsi na Lounsku, v průmyslové zóně Triangle. Jde o největšího investora v této zóně na hranici Žatecka, Chomutovska a Mostecka.