Soud po policejní razii v Brně vzal do vazby všech sedm obviněných

Brno - Městský soud dnes vzal do vazby všech sedm lidí obviněných kvůli privatizaci městských domů v Brně. Novinářům to po skončení jednání řekla dozorující státní zástupkyně Petra Lastovecká. Jména obviněných neuvedla. Stíhané jsou i dvě právnické osoby. O návrzích na vazbu začal soud rozhodovat po poledni, končil pozdě odpoledne. Obhájci obviněných se k věci vesměs nevyjadřovali. Jeden ale uvedl, že jeho klient je Horký. Mělo by jít o podnikatele Michala Horkého, kterého policie podle dřívějších informací serveru iROZHLAS.cz označuje za hlavu šestičlenné organizované zločinecké skupiny.

Kauza se týká privatizace městských domů, činnosti městské firmy a dotačních podvodů. "Soud vyhověl všem mým návrhům a vzal všech sedm obviněných do vazby z důvodů, které jsem navrhovala. Všech sedm fyzických osob je v současné době převáženo do vazební věznice v Brně," uvedla Lastovecká. Doplnila, že obvinění si podávali na místě stížnosti proti rozhodnutí, případně si ponechali lhůty.

Jeden z obhájců potvrdil, že jeho klienta soud poslal do vazby, ale nejmenoval ho. "Zastupuji jednoho z obviněných, který byl vzat do vazby, v rámci ochrany soukromí nebudu identifikovat svého klienta," uvedl obhájce Igor Veleba. Doplnil, že si ponechali lhůtu a že budou podávat stížnost.

O návrzích se rozhodovalo v policejní budově v Příční ulici, kde jsou cely předběžného zadržení. Jména lidí, jichž se stíhání a vazba týkají, zatím nikdo oficiálně nepotvrdil.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahovali v Brně v úterý. Zadrželi deset lidí. Tři později propustili. Podle Lastovecké byla akce byla náročnější než razie, která se v Brně uskutečnila před čtrnácti dny, při níž policie zadržela osm lidí. Tehdejší policejní zásah se týkal přidělování městských bytů, policie v této souvislosti vyslechla 30 lidí, provedla 28 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Lastovecká uvedla, že nyní bylo provedeno více domovních prohlídek a bylo zadrženo více lidí. "Zorganizovat dvě takhle náročné akce po sobě bylo složité, nicméně koordinace mezi policií a státním zastupitelstvím fungovala výborně. Myslím si, že se dá říct, že akce byla velmi úspěšná," dodala.

Kriminalisté prohledávali prostory bytového odboru brněnského magistrátu, radnice městské části Brno-sever i Brno-Černovice, byli v Pískovně Černovice i u jednatele firmy Jiřího Hasoně (KDU-ČSL). O podání vysvětlení a přístup do kanceláře požádala policie také místopředsedu KDU-ČSL, dosavadního náměstka brněnské primátorky a kandidáta na ministra životního prostředí Petra Hladíka. Brno si dnes na ustavující schůzi zvolilo nové vedení vzešlé ze zářijových komunálních voleb, Hladík už náměstkem není, nebude ani v radě města. V úterním prohlášení uvedl, že policii poskytne součinnost a že není z ničeho obviněný. Dnes zopakoval, že nebyl z ničeho obviněn a nebyl ani zadržen.

Podle informací některých médií má kauza dvě větve. První se týká pokusu o ovládnutí městské společnosti Pískovna Černovice. Policejní prověřování tady mapuje hlavně aktivity podnikatele Michala Horkého, kterého policie podle serveru označuje za hlavu šestičlenné organizované zločinecké skupiny, jež chtěla městskou společnost ovládnout. Druhá větev prověřování se týká Horkého a skupiny, jež údajně za využití podvodného jednání a uplácení v privatizaci získala a pak se ziskem prodala bytové domy a byty, uvedl iROZHLAS.cz.

Přidělování bytů v Brně je třeba lépe kontrolovat, říká nová náměstkyně Karasová

Přidělování bytů v Brně je potřeba lépe kontrolovat a v případě, že někdo přeskočí další zájemce, je to nutné řádně odůvodnit. ČTK to dnes řekla nově zvolená brněnská náměstkyně pro bytovou politiku Karin Karasová (ANO) v reakci na nedávné policejní razie v Brně související s byty. Karasová chce více opravovat městské byty, stavět startovací byty pro mladé a malometrážní byty pro seniory, samoživitele nebo handicapované. Zároveň si v současné ekonomicky těžké době neumí představit, že by se zvyšovalo nájemné v městských bytech.

Policisté zasahovali v Brně před dvěma týdny ve spojitosti s přidělováním bytů na radnici Brno-střed, kde podle zpráv bývalého kontrolního výboru někteří zájemci v bodovém hodnocení přeskakovali jiné bez řádných důvodů, nebo lidé uváděli lživé informace. V souvislosti s byty a z dalších důvodů zasahovali policisté v Brně i v úterý, kdy byli na bytovém odboru magistrátu. "Ohledně razií mám informace hlavně z médií a potřebovala bych podrobněji vědět, čeho se to týká. Je ale potřeba přijmout systémové řešení, aby nebyla žádná pochybení," uvedla Karasová.

Podle ní jsou pravidla pro přidělování nastavena dobře a transparentně, ale je potřeba je lépe kontrolovat. Bude proto apelovat na městské části, které mají většinu městských bytů na starosti. "Je potřeba lépe hlídat, komu se byty přidělují. A pokud někdo někoho přeskakuje, je nutné to lépe zdůvodňovat. Byty přiděluje bytová komise, dává stanovisko do rady, takže je tam několik lidí, přes které to jde. Je potřeba, aby byli ve střehu a dávali pozor, zda jsou uvedené informace pravdivé," řekla Karasová.

Sama v předešlých dvou volebních obdobích působila v roli starostky městské části Brno-Královo Pole. "Měli jsme případ na městské části, že byla rodina v krizi, takže jsme přidělili body, aby takříkajíc nezůstala na ulici. Situaci rodiny jsme ale prověřovali u sociálních pracovníků nebo ve zdravotnických zařízeních. Jsou to ale příklady zvláštního zřetele a v takové situaci přidělujeme byt například na dobu, než se situace vyřeší," uvedla Karasová příklad, kdy je možné, aby někteří zájemci přeskočili v pořadí jiné žadatele.

V bytové politice se dále hodlá zaměřit na rekonstrukce bytových domů. "Hodně mi leží na srdci oprava stávajícího bytového fondu. Mám informace z bytových komisí i od městských částí, že hodně bytů je prázdných a je potřeba je opravit. Bude to patřit mezi první věci, na které se chci podívat, proč se to nedělá a jak se to dá urychlit," řekla Karasová.

Zároveň nesouhlasí s privatizací městských bytů. "Město Brno by mělo vlastnit asi 15 procent z celkového počtu bytů na trhu v Brně, nyní jsme mírně pod tímto číslem," řekla Karasová. Brno vlastní zhruba 30.000 bytů, zbytek je v soukromém vlastnictví.

Kromě oprav chce proto Karasová stavět také nové byty. "Máme v koaliční smlouvě i ve volebním programu, že budeme nadále podporovat družstevní bydlení. Chtěli bychom ale také navýšit počet startujících bytů pro mladé rodiny, aby lidé zůstávali v Brně a nestěhovali se za hranice města. Plánujeme i stavbu malometrážních bytů pro single domácnosti, potřebné jako senioři nebo samoživitelky s dětmi a také pro handicapované," řekla Karasová.

V současnosti si neumí představit, že by se zvyšovala cena nájmů v městských bytech. "Toto volební období bude složité kvůli navýšení cen energií, proto nepředpokládáme, že by se navyšovaly ceny bytů. Nebudeme uplatňovat ani inflaci, proto pochybuju, že by dal někdo návrh na zvýšení cen nájmů," řekla Karasová. Dodala, že v městských bydlech převážně bydlí lidé, kteří nemají vlastní bydlení, ale také sociálně slabší.

Novou koalici v Brně vytvořila ODS+TOP 09, hnutí ANO, KDU-ČSL+STAN a ČSSD. Má 42 z 55 mandátů. V opozici je SPD s Trikolorou a Moravany, Piráti a Zelení s Žít Brno.