Soud otevřel kauzu napadení dětí v Lipníku, manželé vinu odmítli

Před Okresním soudem v Přerově stanula 18. listopadu 2019 manželská dvojice Stanislav Pumprla (druhý zleva) a Petra Pumprlová (vpravo), která na jaře v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku napadla skupinu romských dětí. Byla za to obviněna ze tří trestných činů včetně hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob.

Před Okresním soudem v Přerově stanula 18. listopadu 2019 manželská dvojice Stanislav Pumprla (druhý zleva) a Petra Pumprlová (vpravo), která na jaře v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku napadla skupinu romských dětí. Byla za to obviněna ze tří trestných činů včetně hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. ČTK/Peřina Luděk

Přerov - Přerovský okresní soud dnes otevřel případ letošního napadení skupiny romských dětí v zámeckém parku v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Podle obžaloby mají útok na svědomí Stanislav a Petra Pumprlovi z Přerova, obžalovaní jsou z výtržnictví, ublížení na zdraví a hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. Podle obžaloby slovně a fyzicky napadli sedm dětí, tři z nich musely být ošetřeny v nemocnici. Manželé to odmítli. Uvedli, že do kontaktu s dětmi se dostali při řešení problému, nikomu ale prý neublížili. Hrozí jim až pět let vězení.

Fotogalerie

Případ se stal 7. dubna. Podle obžaloby pár slovně a fyzicky napadl sedm nezletilých dětí. "Oslovovali je jako černé huby a uráželi je dalšími výrazy," uvedl státní zástupce Ivo Krobot. Podle obžaloby následovaly rány pěstmi do obličeje a facky. V několika případech údajně útočníci pěstmi srazili děti na zem a kopali do nich. "Obžalovaná ležícího chlapce nadzvedla, hodila na zem a kopala do něj," uvedl žalobce. Stejně prý postupoval i její muž.

Tři z napadených dětí byly podle žalobce ošetřeny v nemocnici, podle lékařských zpráv utrpěly podvrtnutí krční páteře, ale i povrchová poranění, lehký otřes mozku a zhmožděniny. Další dvě děti lékaře nevyhledaly, doplnil žalobce. "Bylo shromážděno nepřeberné množství důkazních prostředků, zejména výpovědi osob přítomných na místě, které popsaly, co se seběhlo," dodal žalobce.

Obžalovaní manželé z Přerova útok popřeli. Muž se hájil tím, že celý život vyrůstá mezi Romy a nikdy s nimi problém neměl. Ten však nastal ve chvíli, kdy jim čtrnáctiletá dcera oznámila, že ji v Lipníku nad Bečvou, kam jezdila za kamarády, opět napadly romské děti. "Nasedli jsme do auta a zajeli jsme na zámecké nádvoří. Byla tam skupina dětí. Přistoupil jsem k nim, abych se zeptal, co je příčinou," uvedl muž. Než prý stačil něco říct, začali mu sprostě nadávat. "Jediný fyzický kontakt s dětmi bylo to, že jednoho jsem odstrčil a jednomu dal facku. Netuším, kde se mohli zranit," uvedl Pumprla s tím, že skupinka se pak rozprchla.

Vinu popřela i jeho manželka. Poukázala na to, že sami si adoptovali chlapce s romskými kořeny. "Chtěli jsme jen vědět, proč k urážení dochází, nikomu jsme neublížili. Manžel dal jednomu facku a odstrčil kluka, to bylo všechno," doplnila žena. I ona uvedla, že je děti při příchodu do zámeckého parku častovaly sprostými výrazy.

Děti, které byly podle obžaloby napadeny, se dnešního líčení neúčastnily. Prostřednictvím svého zmocněnce požadují na bolestném a na nemajetkové újmě po páru dohromady zhruba 300.000 korun. Incident vyvolal tehdy v Lipníku nad Bečvou napětí.