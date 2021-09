Soud otevřel kauzu 13 údajně zmanipulovaných IT zakázek, vyslechne 120 svědků

Olomoucký krajský soud otevřel 21. září 2021 rozsáhlou kauzu údajně zmanipulovaných 13 veřejných zakázek na informační systémy se škodou zhruba čtvrt miliardy korun. V případu, který se odkrýval několik let, čelí obžalobě 24 lidí a dvě právnické osoby. Z kapacitních důvodů se přelíčení uskutečnilo v největší jednací síni okresního soudu. Na snímku sedí část obžalovaných na lavici vlevo, další jsou usazeni se svými obhájci na místech pro veřejnost.

Olomoucký krajský soud otevřel 21. září 2021 rozsáhlou kauzu údajně zmanipulovaných 13 veřejných zakázek na informační systémy se škodou zhruba čtvrt miliardy korun. V případu, který se odkrýval několik let, čelí obžalobě 24 lidí a dvě právnické osoby. Z kapacitních důvodů se přelíčení uskutečnilo v největší jednací síni okresního soudu. Na snímku sedí část obžalovaných na lavici vlevo, další jsou usazeni se svými obhájci na místech pro veřejnost. ČTK/Peřina Luděk

Olomouc - Olomoucký krajský soud dnes otevřel rozsáhlý případ údajně zmanipulovaných 13 veřejných zakázek na informační systémy se škodou zhruba čtvrt miliardy korun. Obžalobě čelí 24 zástupců, jde především o zástupce IT společností, obžalovány jsou také firmy Tesco SW a Eunice Consulting. Obžaloba jim klade za vinu, že po vzájemné dohodě ovlivňovali veřejné zakázky vyhlašované v rámci operačního programu ministerstva vnitra a dotovaných ze strukturálních fondů EU s cílem zvýhodnit vybranou obchodní společnost. Soud do konce roku nařídil celkem 32 jednání, kromě obžalovaných chce do této doby vyslechnout i 120 svědků.

Podle státního zástupce Radima Obsta obžalovaní různými způsoby ovlivňovali v letech 2009 až 2014 veřejné soutěže ve svůj prospěch či ve prospěch spřízněných subjektů. Případ se týká tendrů Integrovaného operačního programu ministerstva vnitra. Šlo o dotace mimo jiné na vybudování datových sítí, zajištění přenosu dat, jejich zabezpečení a elektronizaci služeb radnic, škoda je vyčíslena na zhruba čtvrt miliardy korun.

"Vytvořili společenství právnických a fyzických osob, ve kterém vzájemně spolupracovali a stanovili si dílčí úkony," uvedl žalobce. Podle obžaloby se obžalovaní předem domluvili na výsledku soutěže, společnými kroky se snažili odstranit případnou konkurenci a uzavírali dohody ve svůj prospěch, uvedl žalobce.

Případ se odkrýval několik let, spis má 175 svazků, zhruba 40.000 stran spisu a rozsáhlé přílohy. Soudce Petr Sušil musel kvůli počtu obžalovaných přesunout jednání do budovy okresního soudu, tak velkou jednací místností totiž krajský soud nedisponuje. Šest jednání během tohoto a příštího týdne soud vyčlenil pro výslech obžalovaných. "Od 5. října začneme výslechy svědků, naši snahou bude všechny svědky vyslechnout do konce roku," uvedl soudce.