Soud osvobodil státní zástupkyni, která byla viněna ze zkrácení daně

Praha - Odvolací soud dnes osvobodil státní zástupkyni Sylvu Krützner, kterou obžaloba vinila z úmyslného neodvedení daně při prodeji bytu. Žena podle pravomocného rozsudku splnila podmínky pro osvobození od daně. Odvolací senát proto vyhověl jejímu odvolání a zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5, který ženě v létě uložil peněžitý trest 346.000 korun. Krützner, která byla do konce trestního stíhání postavena mimo službu, od počátku vinu odmítala.

Krützner začínala jako čekatelka v Praze 10, kde si úspěšně zažádala o přidělení služebního bytu. Nastěhovala se do něj v roce 2008, o čtyři roky později jej od městské části odkoupila za zhruba 900.000 korun. Po dalších dvou letech jej prodala dalšímu majiteli za 3,4 milionu. Právě o tomto příjmu obžaloba tvrdila, že ho žena nepřiznala finančnímu úřadu.

Náměstkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 Krützner se hájila tím, že splnila podmínku pro osvobození od daně, protože v bytě před prodejem bydlela. Obžaloba tvrdila, že to nebyla pravda a Krützner byt pronajímala jiným lidem. Žena v minulosti u soudu řekla, že šlo o její dočasné spolubydlící, nikoliv nájemnice. Dívky ale tuto verzi ve svých výpovědích popřely.

Podle předsedy odvolacího senátu pražského městského soudu Tomáše Kubovce ale obvodní soud špatně vyhodnotil to, zda měla Krützner v bytě bydliště podle definice uvedené v zákoně o daních z příjmů. Podle toho je bydliště místem, "kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat". Od daně je pak osvobozen příjem z prodeje bytu, ve kterém měl prodávající bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem.

Podle soudce tuto podmínku Krützner splnila. Dívky, které v bytě bydlely, totiž nedoložily, že by měly řádnou nájemní smlouvu, obžalovaná tak měla podle Kubovce možnost je z bytu kdykoli vyhodit, a měla ho tedy k dispozici podle své potřeby. Tím byla zachována tzv. stálost bytu. Kubovec ale podotkl, že výpovědi svědkyň o tom, že v bytě bydlely samostatně, soud nijak nezpochybňuje. Podle odvolacího soudu Krützner splnila i druhou podmínku pro osvobození od daně, a to že získané prostředky použila na "uspokojení vlastní bytové potřeby".

"Jsme rádi, že odvolací soud vyslyšel argumentaci, kterou jsme říkali od počátku, že je to otázka daňových předpisů a jejich správného výkladu," řekl novinářům po vynesení rozsudku advokát Krützner Michal Sýkora. "Jsou dva důvody pro zproštění povinnosti odvést daň, my jsme poukazovali na to, že klientka splňovala nezávisle na době oba důvody a odvolací soud s touto argumentací souhlasil," dodal. Otázku, zda bude státní zástupkyně žádat o odškodnění za stíhání, považuje obhájce za předčasnou.

Krützner se dnešního jednání nezúčastnila. Soudu podle svého obhájce zaslala omluvu s tím, že měla pozitivní antigenní test na nemoc covid-19 a má nařízenou karanténu. Požádala o odročení zasedání, Kubovec jí však nevyhověl. Omluva podle něj nebyla včasná, dnešní termín jednání byl navíc poslední možný, jedna ze členek odvolacího senátu totiž ke konci prosince končí.

Pokud by žena byla pravomocně odsouzena, její funkce státní zástupkyně by zanikla. Podle zákona o státním zastupitelství totiž zaniká funkce státního zástupce dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl státní zástupce odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný z nedbalosti.

Případy, kdy státní zástupce sám skončí potrestán soudem, jsou poměrně výjimečné. Začátkem roku 2011 například přerovský okresní soud vyměřil tehdy již bývalému olomouckému žalobci Aleši Zdráhalovi za jízdu s alkoholem v krvi pět měsíců vězení s podmíněným odkladem na 1,5 roku. Bývalý státní zástupce, který měl na starosti mimo jiné i prohřešky řidičů, nesměl navíc dva a čtvrt roku řídit auto. Trest potvrdil i Krajský soud v Olomouci. Zdráhala kvůli kauze už v září 2010 odešel ze státního zastupitelství.

Častěji než před soudem skončí žalobci před kárným senátem Nejvyššího správního soudu (NSS), který je nejčastěji trestá snížením platu nebo důtkou. Jen několikrát v uplynulých letech sáhl kárný senát k nejpřísnějšímu trestu, odvolání žalobce z funkce. Například v roce 2011 tak rozhodl v případě kladenské státní zástupkyně Evy Růžičkové, která se opila v pracovní době, obtěžovala hosty i personál restaurace, urážela a napadala strážníky a policisty. Podle soudu tak porušila své povinnosti a ohrozila důvěryhodnost úřadu. Kvůli průtahům kárný senát NSS odvolal v roce 2015 z funkce Olivera Pece z Okresního státního zastupitelství Plzeň-jih.